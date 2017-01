Proiectele Voest Alpine şi Electrabell vor dubla traficul de minereu şi cărbune din portul Constanţa

Proiectele Voest Alpine și Electrabell vor dubla traficul de minereu și cărbune din portul Constanța

Șiruri lungi de vagoane încărcate cu minereu de fier și cărbune părăsesc portul Constanța. În primul semestru al anului, în terminalul Comvex, au fost încărcate 114 garnituri de tren pentru Ucraina. Convoaiele de barje nu mai prididesc să transporte materia primă necesară combinatelor siderurgice de pe Dunăre. Portul românesc a devenit o platformă de distribuție a produselor minerale pentru siderurgia Europei Centrale și de Est. Între Galați și Ucraina În anul 2008, compania Comvex va opera peste 13 milioane de tone de materii prime. O cantitate de 6 milioane tone de minereu de fier și de cărbune a fost contractată de Mittal Steel Galați. 3 milioane tone minereu de fier și 1,5 milioane tone de cărbune sunt destinate unei companii siderurgice din Ucraina, circa 20% din aceste cantități urmând să ajungă la filiala ei din Ungaria. Există, de ase-menea, contracte ferme pentru manipularea altor 2 milioane tone de cărbune energetic și de minereu. Marile proiecte Siderurgia și energetica europeană sunt în plină expansiune și dinamica lor își pune amprenta asupra portului Constanța. Producția combinatului Mittal Steel Galați se va relansa, iar cantitatea de materie primă derulată în terminalul Comvex va crește la 8 milioane tone, până în 2010. În asociere cu SC Comvex, compania Electrabell, din Belgia, va construi o centrală termoelectrică gigant, cu o putere de 1.200 – 1.800 Mw. O parte din producție de curent electric va intra în sistemul energetic național, iar alta va fi exportată. Se are în vedere chiar și construcția unui cablu submarin spre Turcia, pentru transportul curentului electric. Proiectul Electrabell, în valoare de 1 - 1,5 miliarde euro, va aduce un trafic de 2,2 –2,5 milioane tone de cărbune energetic în terminalul Comvex. La rândul său, grupul austriac Voest Alpine are în vedere construcția unui combinat siderurgic și a unei centrale energetice de 800 Mw, în portul Constanța. Consumul acestor unități ar putea ajunge la 8 milioane tone de minereu și cărbune pe an. Investiții în viitor Efectul acestor proiecte va fi dublarea traficului în terminalul Comvex. Pregătirile pentru a face față volumului crescut de activitate au început de pe acum. Au fost comandate, deja, la firma Shanghai Zhenhua Port Machinery (China), producătorul numărul unu în lume, un pod descărcător de 63 tf, cu o productivitate de 2.500 t pe oră, și o mașină combinată, cu capacitatea de încărcare de 4.000 t pe oră. Podul va fi reproiectat după o idee a lui Viorel Panait, directorul general a companiei Comvex, astfel încât productivitatea lui va fi mai mare decât se prevedea inițial. Instalația va fi adusă gata montată și pusă pe poziție în portul Constanța, până în luna august. Odată cu intrarea în exploatare a noii mașini combinate, va fi pusă în funcțiune cea de a 5-a linie de depozitare din terminal. Capacitatea totală de înmagazinare va crește de la 3 la 3,8 milioane tone. Investițiile din această etapă se ridică la 20 de milioane de euro. Ele asigură creșterea capacității de descărcare cu 25%. Operatorul trebuie să asigure viteze de descărcare cât mai mari, pentru a fi competitiv și pentru a evita eventualele penalizări. La navele panamax (între 70.000 și 75.000 tdw) care intră în portul Constanța, contrastaliile (penalizările ce trebuie plătite de operatori pentru fiecare zi de întârziere) se ridică la 80.000 – 90.000 de dolari, iar la navele cape-size (de 150.000 – 180.000 tdw), la 150.000 – 220.000 dolari. Etapa a doua a investițiilor a început, deja, prin închirierea unei suprafețe de 50,089 ha de teren, din portul Constanța. O parte din aceasta este destinată construcției centralei Electrabell. Vor fi amenajate, de asemenea, cinci linii de depozitare și transport, din care două destinate proiectului Voest Alpine. Dacă austriecii se hotărăsc să facă investiția la Constanța, compania Comvex va trebui să achiziționeze două poduri noi de 50 t, două mașini complexe și noi linii de benzi transportoare. Toate acestea vor însemna o investiție de alte 40 milioane euro.