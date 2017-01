Proiectele cu fonduri europene, singura şansă a pomiculturii din Dobrogea

Proiectele cu fonduri europene, singura șansă a pomiculturii din Dobrogea

Prezent la concursul național al soiurilor de cais și piersic, Mihai Coman, directorul Stațiunii de Dezvoltare și Cercetare Pomicolă Pitești a recomandat celor prezenți contractarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene. În viziunea acestuia, spre deosebire de alte zone, Dobrogea este avantajată de solul propice dezvoltării pomiculturii, mai ales în ceea ce privește caisele și legumele. De asemenea, el a mai adăugat că manifestarea de la Valu lui Traian este cel de-al treilea eveniment de acest gen organizat în acest an în România, la propunerea Academiei Agricole, iar rolul său principal este de a-i apropia pe horticultori de stațiunile de cercetare. „Dobrogea reprezintă un punct de interes pentru noi, atât prin prisma solului și a recoltelor care se pot realiza aici, cât și prin prisma specialiștilor și cercetătorilor care fac eforturi să găsească soluții viabile, care să poată fi aplicate în agricultură. Ar fi păcat dacă nu s-ar reuși aplicarea măcar a unuia dintre proiec-tele care sunt derulate din fonduri europene", a declarat Mihai Coman. Alături de acesta, dr. ing. Cepoiu Nicolae a criticat dur lipsa unei strategii de dezvoltare și de protejare a horticultorilor: „Este dureros că, în decurs de numai câțiva ani, suprafața ocupată de livezi a fost redusă de la 12.000 de hectare până la 2.000 de hectare. Principala problemă este că la noi, legile se elaborează dar nu se aplică. Pentru toți cei de aici, este de apreciat că, spre deosebire de alte stațiuni de cercetare din țară au reușit să reziste și să se mențină pe o linie de plutire. Una dintre cele mai mari greșeli făcute de stațiunile de cercetare din țară este că nici una nu are loturi experimentale sau sisteme moderne. Degeaba avem noi doctoranzi și oameni pregătiți dacă nu au pe ce să își pună în aplicare cunoștințele".