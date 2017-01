Proiecte cu finanţare europeană pentru tineri

Proiecte cu finanțare europeană pentru tineri

Ministerul Fondurilor Europene a lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte: „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare”; „Firme de exercițiu pentru elevi”, „Tranziția de la școală la viață activă” și „România Start-up”. Inițiativa „România Start Up” are o alocare financiară de 152 de milioane de euro. Vor fi susținuți financiar 32.000 de tineri care vor să își deschidă o afacere. Inițiativa „Firme de exercițiu pentru elevi” are ca obiectiv creșterea gradului de ocupare pentru absolvenții, precum și creșterea adaptabilității acestora la cerințele primului lor loc de muncă relevant. Programul se adresează unui grup țintă de 12.000 elevi de liceu. Are o alocare financiară de 12 milioane de euro/parteneriat regional, sumă maximă alocată fiind de 2 milioane de euro/proiect.