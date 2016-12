Proiect internaţional dedicat cooperării în zona Mării Negre

Proiect internațional dedicat cooperării în zona Mării Negre

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” organizează Conferința de progres în cadrul proiectului „Industrial symbiosis network for environment protection and sustainable development in the Black Sea basin - SYMNET (Rețea de simbioză industrială pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă în bazinul Mării Negre). Evenimentul va avea loc în data de 27 iulie 2012, la Hotel Bulevard Constanța. Proiectul are parteneri din Bulgaria - Institutul de Oceanologie, Academia Bulgară de Științe, Turcia - Universitatea Özyeđin, Centrul pentru Energie, Mediu ți Economie ți Asociația de Pionierat a UE din Istanbul, România - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ și Moldova - Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic; Academia de Științe a Moldovei. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun la Marea Neagră 2007-2013 (http://www.blacksea-cbc.net).Obiectivul proiectului este de a consolida interacțiunile sociale și culturale între comunitățile factorilor de decizie, producătorilor, comercianților și consumatorilor din România, Turcia, Bulgaria și Moldova, pentru a crea economii locale prietenoase cu mediul, responsabile din punct de vedere social și fezabile din perspectivă economică, printr-un management eficient al resurselor.Baza de date ce va fi creată în cadrul proiectului își propune, de asemenea, să deschidă calea pentru noi colaborări, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la industriile locale din țările de la Marea Neagră și prin consolidarea rețelelor și a cooperării între organizațiile de cercetare, factorii de decizie politică și industrie. Conferința de progres va prezenta publicului rezultatele proiectului. Proiectul SYMNET își propune găsirea unor soluții comune pentru protejarea mediului din bazinul Mării Negre, încurajând în același timp managementul durabil al resurselor și dezvoltarea economică prin crearea unei „Platforme de Simbioză Industrială la Marea Neagră” (PSIMN), în cadrul căreia companiile implicate - companiile membre - pot coopera și găsi soluții comune pentru probleme comune sau individuale, comunicând liber la nivelul platformei.