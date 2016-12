Proiect de promovare a turismului la graniţa româno-bulgară

Proiect de promovare a turismului la granița româno-bulgară

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța lansează proiectul „Development and promotion of an integrated cultural heritage tourism product: Route “Roman frontier within the cross-border region Romania-Bulgaria” - finanțat prin programul INTERREG VA România - Bulgaria 2014-2020.Proiectul reprezintă un parteneriat al cărui lider este Asociația Municipalităților Dunărene „Dunărea” din Ruse, republica Bulgaria și are ca scop încurajarea folosirii unui produs turistic comun cu privire la moștenirea culturală romană, prin dezvoltarea unui traseu turistic și cultural integrat: frontiera romană din regiunea de graniță România - Bulgaria.Prin dezvoltarea unui produs turistic comun, toate părțile interesate pot promova prin intermediul expozițiilor de turism, conferințelor, televiziunii, site-urilor web sau a altor mjloace de comunicare acest traseu turistic istoric și cultural. În acest sens, turiștii locali și străini, organizați în grup sau sosiți individual, vor fi atrași către situri și colecțiile de obiecte.Proiectul va fi implementat până pe 2 februarie 2018.