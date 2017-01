Proiect cu finanţare europeană pentru transportul pe apele interioare

Proiect cu finanțare europeană pentru transportul pe apele interioare

Astăzi, are loc lansarea proiectului „Rețea de cooperare pentru logistică și educație navală, focalizată pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunării, susținută de soluții inovatoare - NELI”. Obiectivul său este crearea cadrului pentru cooperarea transnațională între țările riverane Dunării, în scopul inovării în domeniul tehnologiei și implementării de politici comune și planuri de acțiune concrete în domeniul navigației pe ape interioare. În cadrul lui vor fi realizate următoarele: o rețea de cooperare între diferitele organizații din domeniul transportului pe ape interioare, în vederea facilitării schimbului de informații și realizării de activități comune; vor fi elaborate și implementate servicii de eLearning în sectorul navigației pe ape interioare în vederea reducerii decalajelor existente între regiunile Europei de sud-est; vor fi organizate centre de informare și pregătire (în România, la subunitatea CERONAV din Galați, iar în Austria, la Ennshafen); va fi sensibilizată opinia publică în ceea ce privește metodele inovatoare de instruire în domeniul navigației pe ape interioare, pentru promovarea activităților specifice în rândul tinerilor. Proiectul are durată de 3 ani și este coordonat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. El reunește un număr de 15 parteneri din 8 țări (România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Croația, Serbia și Ucraina). Proiectul NELI a fost aprobat în data de 12 iunie 2009, contractul de finanțare urmând să fie semnat între CERONAV și Secretariatul Tehnic Comun, în luna iulie 2009. El va primi finanțare atât din fonduri ERDF, cât și IPA prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei (SEE), Axa Prioritară 3 Îmbunătățirea accesibilității, Aria de Intervenție 2 Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”. Bugetul total este de 2.167.820 euro, din care 773.763 euro revin celor trei parteneri din România: CERONAV, Autoritatea Navală Română și Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, din cadrul Universității Craiova. Structura finanțării este următoarea: 85% - Comisia Europeană, 13 % - cofinanțare Ministerul Dezvoltării Regionale și 2% - cofinanțare parteneri.