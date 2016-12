Programul „Rabla” va avea o nouă secțiune destinată achizițiilor de mașini electrice

Ştire online publicată Joi, 07 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Programul 'Rabla' din acest an va avea o nouă secțiune intitulată 'Rabla plus', destinată impulsionării achiziției de mașini electrice, iar ghidurile de finanțare ar putea să fie gata până la sfârșitul lunii aprilie, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer."Programul 'Rabla' din acest an se va numi 'Rabla plus' și va avea două componente: 'Rabla' clasic, variantă cunoscută din anii anteriori, și 'Rabla plus', acesta din urmă având în vedere stimularea de achiziții de mașini electrice, dar și stimularea construirii unei infrastructuri electrice (...). Deci, pe lângă varianta clasică a programului, va exista și programul 'Rabla plus', care va avea un buget de 75 de milioane de lei. Partea de 'plus' înseamnă stimularea de achiziții de mașini electrice. Estimez că ghidurile de finanțare ar putea fi gata până la finele lunii aprilie, iar cei care doresc să achiziționeze o mașină prin program să o facă undeva de la începutul lunii mai. Unul dintre obiectivele mele ca ministru al Mediului este tranziția către economia verde. De asemenea, dorim ca și în sectorul auto să facem o tranziție cât mai accelerată către mașinile electrice", a menționat Pașca Palmer, la expoziția Romenvirotec de la Romexpo, citat de Agerpres.Guvernul a aprobat, în ședința din 30 martie, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, estimându-se venituri totale de 836,46 milioane de lei și cheltuieli de 838,66 milioane lei, deficitul de 2,2 milioane de lei urmând a fi acoperit din excedentul anilor anteriori.Printre programele care urmează să fie finanțate din Fondul pentru Mediu se află și Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, Programul de stimulare a achiziționării de mașini noi electrice și hibride ("Rabla Plus").Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național ('Rabla') va beneficia, în 2016, de un buget de 135 de milioane de lei, în scădere cu 32,5% față de ediția anterioară, când s-a ridicat la 200 de milioane lei, conform Notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).În 2015, Programul 'Rabla' a fost configurat cu eco-bonusuri diferențiate, care s-au adăugat primei de casare în valoare de 6.500 lei, și cu posibilitatea cumulării a maximum două eco-bonusuri pentru achiziția unui autovehicul.Astfel, s-a acordat: un eco-bonus în valoare de 750 lei la achiziționarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, un eco-bonus în valoare de 1.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid (tehnologii hibrid convenționale), precum și un eco-bonus în valoare de 2.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid (tehnologii avansate de tip plug-in).Persoanele fizice care au dorit să achiziționeze o mașină nouă au putut aplica, începând din 27 aprilie 2015, în cadrul Programului 'Rabla', bugetul alocat pentru ediția anterioară fiind de 162,5 milioane de lei.