Programul Rabla se întoarce cu vouchere de 1.500 de euro

Nemanifestari

Nu am avut, pana acum, curiozitatea de citi declaratiileb reprezentantilor autoritatilor implicate in programul Rabla. Dar, acum, ca am inceput, am citit si altele, nu doar pe cele ale lui in-ca-ministrul Mediului, domnul Korodi, ci si pe cele ale doamnei ex-ministru Plumb.. Iar totul e atat de liric, incat, de fap, eu nu cred ca, in tara noastra, exista politicieni, ci persoane cu potential artistic nemanifestat in modul in care suntem obisnuiti sa ii privim pe artisti. http://www.romaniatv.net/consultarea-publica-privind-derularea-programului-rabla-2014-s-a-finalizat_132420.html