Programul "Prima Maşină" a fost aprobat. Cum îţi poţi lua o astfel de maşină şi cu câţi bani

Programul "Prima Mașină" a fost aprobat. Cum îți poți lua o astfel de mașină și cu câți bani

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Programul „Prima Mașină”, prin care statul va garanta creditul bancar contractat pentru achiziția unui autoturism nou, a fost aprobat, ieri, de Guvern prin Ordonanță de Urgen-ă, actul normativ indicând doar că prețul maxim al mașinii care poate fi astfel cumpărată este de 50.000 lei plus TVA.Ordonanța nu include alte detalii legate de valoarea creditului care poate fi contractat cu garanția statului, de perioada de valabilitate și de avansul minim care poate fi solicitat cumpărătorului, ci prevede doar că normele metodologice de aplicare vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței. Ordonanța de Urgență va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial, autoritățile anunțând anterior că inten-ționează să aplice acest program începând cu luna noiembrie. Săptămâna trecută, reprezentanții Guvernului anunțau că suma de 50.000 lei reprezintă va-loarea maximă a creditului plus TVA, la care se adaugă costul poliței CASCO pentru primul an, că avansul minim soli-citat de bănci benefi-ciarului va fi între 5% și 10% din valoarea credi-tului, iar costul total al fi-nanțărilor garantate de stat nu va depăși ROBOR la 3 luni plus o marjă de 3%, și că durata maximă a perioadei de creditate va fi de 84 de luni. Oficialii guvernamentali mai transmiteau că ga-ranția statului va acoperi maximum 50% din valoarea cre-ditului acordat în cadrul programului, diferența fiind reprezentantă de autoturismul achiziționat, și nu indicau un preț maxim al mașinii care poate fi cumpărată prin acest program, spunând doar că vor fi garantate credite pentru mașini medii, nu din gama de lux.