Programele Rabla şi Casa Verde ar putea fi blocate în 2012 din lipsă de bani la Administraţia Fondului de Mediu

Programele Rabla și Casa Verde ar putea fi blocate în 2012 din lipsă de bani la Administrația Fondului de Mediu

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Anul acesta avem un buget mult mai mic la fondul de mediu, de aceea suntem în imposibilitatea de a suplimenta fondurilor alocate programului Rabla, de exemplu. Suntem nevoiți ca programul care a începutul anul acesta să se termine la cota alocată până acum, pentru că nu mai avem resurse financiare să suplimentăm", a declarat Korodi Attila, într-o conferință de presă.Programul Rabla ediția 2012 a început în urmă cu nici o lună, fondurile destinate acestuia putând acoperi casarea a 30.000 de mașini vechi. În mai puțin de o lună, conform statisticilor Ministerului Mediului, obținute de MEDIAFAX, au fost acoperite costurile pentru scoaterea din uz a aproape 12.000 de mașini, mai exact 11.927.Și anul trecut programul Rabla a început inițial cu o alocare bugetară suficientă pentru casarea a 30.000 de mașini. În 2010 însă el a fost suplimentat, astfel încât s-a obținut casarea a 189.323 de mașini, iar în 2011 fondurile au acoperit scoaterea din uz a 116.644 de mașini.Într-un interviu acordat la începutul săptămânii agenției MEDIAFAX, ministrul Mediului vorbea despre dificultățile financiare de la Fondul de Mediu pentru anul în curs.Ministrul Mediului declara în interviu că pentru el este important să ofere o derulare cât mai corectă a proiectelor care sunt finanțate de fondul de mediu, întrucât anul acesta va lucra cu buget mult mai mic în comparație cu anii trecuți la fondul de mediu.Potrivit ministrului, dificultățile financiare de la fondul de mediu au apărut după ce, printr-o decizie guvernamentală, surplusul de bani din anii trecuți a fost blocat."Avem în conturile administrației banii de anul trecut, luăm și dobândă pe ei, însă nu avem voie să-i folosim din rațiuni de menținere în limite normale a deficitului bugetar", a declarat, miercuri dimineață, agenției MEDIAFAX Gheorghe Popescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.Și ministrul Korodi Attila a declarat, în conferința de presă, că decizia Guvernului are legătură cu limitarea cheltuielilor bugetare în anul 2012."Este o decizie a guvernului, nu aparține ministerului sau ministrului Mediului. Sunt rațiuni bugetare, lucruri care țin de încadrarea într-o anumită limită a cheltuielilor pentru acest an", a spus ministrul Korodi.Atât ministrul, cât și șeful AFM au ținut să întărească faptul că bani există și că destinația lor nu va fi schimbată."Sperăm ca, la un moment dat, probabil la jumătatea acestui an, cu ocazia unei rectificări bugetare, să prim fonduri suplimentare. Nu de la buget, ci să ni se permită să cheltuim din acești bani aflați în conturile AFM", a mai explicat Korodi.Pe lângă programul Rabla, și programul Casa Verde va avea dificultăți în derulare în 2012."Suntem nevoiți să nu deschidem o nouă sesiune a programului Casa Verde, anul acesta, ne concentrăm eforturile financiare pentru acoperirea cheltuielilor și plata sumelor în urma investițiilor făcute anul trecut în acest program", a mai explicat Korodi.