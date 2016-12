Program prelungit pentru hypermarketurile din Constanţa

Program prelungit pentru hypermarketurile din Constanța

De sărbători, marile hypermarketuri din Constanța vor avea un program prelungit de funcționare, pentru a face față numărului mare de clienți, care nu au renunțat la cumpărăturile de sezon, în ciuda crizei financiare. Singurele zile în care spațiile comerciale vor fi închise, sunt 25 decembrie 2008, prima zi de Crăciun și 1 ianuarie 2009, prima zi a noului an. Carrefour România, va avea un program normal, între 27 și 30 decembrie și anume între orele 8.30 și 21.00, pentru zilele de sâmbătă și duminică și 8.30 și 22.00, pentru restul zilelor rămase. În ajunul Crăciunului, programul va fi restrâns până la ora 18.00. Pe data de 26 decembrie, deschiderea va fi la ora 10.00, iar în ultima zi din an, hypermarketul va fi deschis până la ora 16.00. Kaufland România, între zilele de 27 și 30 decembrie 2008, are un program prelungit, de la ora 7.00 până la miezul nopții. În Ajunul Crăciunului, pe 26 decembrie, 31 decembrie 2008, precum și pe 2 ianuarie 2009, programul va fi scurt, de la orele 9.00 la 17.00. Dacă în perioada 12 - 23 decembrie, hypermarketul Real a avut un program non stop, în Constanța, de Ajun, precum și în ultima zi din an, magazinele se vor închide cel târziu la ora 18.00. Între 26 și 30 decembrie 2008, programul va fi normal (8.00 - 22.00 duminică și 8.00 - 23.00 restul zilelor săptămânii). Metro Cash & Carry va avea un program non stop, în zilele dintre Crăciun și Anul Nou (26 - 30 decembrie 2008). Numai pe 24 și 31 decembrie, închiderea va fi făcută mai devreme, la ora 16.00, urmând ca din 3 ianuarie 2009, programul să fie cel normal. Selgros Cash & Carry va continua maratonul programului prelungit și după Crăciun, în perioada 27 decembrie - 30 decembrie, cu 18 ore de program, între orele 6.00 și 24.00. Pe 24 și 31 decembrie 2008, programul va fi unul restrâns, de la ora 6.00 la 16.00. A doua zi de Crăciun, precum și pe 2 ianuarie, programul va fi prelungit, iar magazinele își vor comercializa produsele între orele 07.00 și 22.00.