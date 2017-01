Prognoza CE se menţine – PIB-ul României va scădea cu cel puţin 8%

Prognoza CE se menține – PIB-ul României va scădea cu cel puțin 8%

Comisia Europeană își menține prognoza pentru România – scădere cu 8 – 8,5% a PIB-ului, în 2009, potrivit raportului publicat ieri. Pentru zona euro, CE și-a menținut estimările inițiale, adică o scădere de 4%. Totuși, CE a revizuit pozitiv proiecția pentru Polonia, unde estimează că PIB-ul va crește cu 1%. În același timp, executivul european a adus modificări în sens pozitiv prognozelor pentru economiile Franței și Germaniei. CE a revizuit prognoza de contracție a economiei Franței de la 3% la 2,1% în acest an, în timp ce estimarea pentru Germania a modificat-o de la 5,4% la 5,1%. Pe de altă parte, prognozele au fost înrăutățite în cazurile Spaniei, Italiei și Marii Britanii, pentru care scăderea economică este proiectată de către CE la 3,7%, 5%, respectiv 4,3%. „Situația economică s-a îmbunătățit considerabil începând cu al doilea trimestru, ceea ce permite preconizarea unor perspective de creștere mai bune pentru a doua jumătate a anului. Însă având în vedere faptul că activitatea economică s-a înrăutățit la sfârșitul anului 2008 și începutul anului 2009 mai mult decât era de așteptat inițial, se estimează că, per ansamblu, PIB-ul va scădea cu 4% în acest an, atât în UE cât și în zona euro”, se precizează în comunicatul CE. Pe de altă parte, executivul european atrage atenția că nivelul nesiguranței rămâne foarte ridicat: „Cu toate că procesul de redresare ar putea surprinde prin amploarea sa pe termen scurt, rămâne de văzut în ce măsură va fi și durabil”. De asemenea, având în vedere faptul că efectele de bază ale precedentelor creșteri de prețuri la energie și alimente se estompează și că nu se întrevăd alte presiuni inflaționiste semnificative, previziunile Comisiei pentru 2009 privind inflația rămân neschimbate - 0,9% pentru UE și 0,4% pentru zona euro.