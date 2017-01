Profitul textiliştilor constănţeni se „destramă”

Profitul textiliștilor constănțeni se „destramă”

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Industria textilă autohtonă merge din ce în ce mai prost. Declinul este susținut de restructurarea și închiderea multor fabrici mari, care nu fac față concurenței la export și nici nu se pot adapta la piața internă, din lipsă de fonduri. Peste 70% din firmele care activează pe piața de profil sunt IMM-uri, care controlează mai ușor piața internă, întrucât au costuri mai mici de promovare și întreținere. Însă o firmă mică are un profit pe măsură. Drept urmare, aportul net al industriei textile la bugetul de stat a scăzut dramatic, de la 2 miliarde euro, în 2006, la 270 milioane euro, în acest an. În plus, concurența neloială a textilelor chinezești nu mai poate fi combătută la nivel de preț și promovare, singura soluție fiind intervenția Comisiei Europene, care ar trebui să facă presiuni asupra guvernului chinez, pentru a limita facilitățile acordate producătorilor. În primele 10 luni din 2007, producția autohtonă de textile a scăzut cu 8,7%, față de perioada similară din 2006. În plus, potrivit spuselor patronatelor din industrie, segmentele care mergeau destul de bine au început să dea semne de slăbiciune. Astfel, perioada ianuarie – octombrie a marcat, în premieră, scăderea numărului de salariați din industria de încălțăminte și diminuarea exporturilor, cu 2,1%. În același timp, importurile au crescut cu peste 15%. Situația este reflectată și de topul local al firmelor din industria ușoară, IMM-urile mențin un profit cât de cât decent, în timp ce firmele mari lipsesc aproape cu desăvârșire iar cele care mai funcționează nu au profit. Clasamentul textiliștilor, potrivit Topului CCINA: A. Microîntreprinderi 1. Trans-Blan Moroșan SRL (profit 317.373 lei, 8 salariați) 2. Gemma Lux SRL (profit 275.037 lei, 2 salariați) 3. Emviky SRL (85.740 lei, 3 salariați) B. Întreprinderi Mici 1. Protect Mod SRL (profit 304.110 lei, 14 salariați) 2. Bilutzi Prod MB SRL (profit 333.760 lei, 16 salariați) 3. Tricotex (cooperativă meșteșugărească, profit 293.769 lei, 45 salariați) C. Întreprinderi mijlocii 1. Romtextil SA (profit 481.162 lei, 195 salariați) 2. Unico Ital SRL (profit 2.291.285 lei, 237 salariați) 3. Îmbrăcămintea (cooperativă meșteșugărească, profit 653.785 lei, 116 salariați) D. Întreprinderi mari 1. Lumotex SRL (profit 0 lei, 475 salariați)