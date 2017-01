Profitul Băncii Carpatica a scăzut de 28 de ori

Banca Carpatica și-a propus pentru 2010 să ajungă la o cotă de piață de 3%. „Acționarii BCC sunt în continuare deciși să urmeze aceeași linie a dezvoltării băncii, ca instituție autohtonă", a spus directorul general al băncii, Nicolaie Hoanță. Pentru atingerea acestui obiectiv, BC Carpatica este în curs de pregătire a unor noi oferte, în luna iulie fiind lansate încă două noi produse de creditare, destinate întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv firmelor care vor să achiziționeze mașini sau utilaje cu destinație agricolă pentru finanțarea activităților prin trageri până la un nivel maxim. Banca Carpatica a afișat un profit net de 147.145 lei, 43.860 euro, pentru primul trimestru al acestui an, mai mic de 28,5 ori față de același interval din 2006, ca urmare a investițiilor mari în extinderea rețelei. Pentru acest an, banca și-a propus să atingă o cotă de piață de 1,2% și să realizeze investiții totale de 29,2 milioane lei.