Profitul Şantierului Naval "2 Mai" Mangalia a crescut de 5,5 ori în timpul crizei economice

Profitul Șantierului Naval "2 Mai" Mangalia a crescut de 5,5 ori în timpul crizei economice

În 2011, Șantierul Naval „2 Mai“ Mangalia a obținut un profit net de 967.966 lei, din care 90%, respectiv 847.561 lei, a fost repartizat pentru dividende. O cotă de 93,8878% din acestea revin statului, care, în cali-tate de acționar majoritar, este reprezentat de Ministerul Comerțului. Restul de 6,1122% se va împărți între acționarii minoritari, persoane fizice.SN „2 Mai” este o companie profi-tabilă. De pe urma ei statul român și acționarii minoritari au încasat, în anii de criză, dividende mai mari decât în perioada de creștere economică, respectiv: în 2008 - 23.522 lei, în 2009 - 89.912 lei, în 2010 - 625.960 lei, în 2011 - 847.561 lei.Evoluția companiei este surprinzătoare, în comparație cu rezultatele financiare ale „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” (DMHI), la care SN „2 Mai“, deține 49% din acțiuni.Vă reamintim că DMHI a luat naș-tere, oficial, la data de 14 februarie 1997, printr-un joint-venture între concernul „Daewoo“ (în prezent Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., numărul trei mondial în construcția de nave) și Șantierul Naval „2 Mai“ Mangalia. Sud-coreenii au intrat în asociere cu 53 milioane de dolari, din care mare parte sub formă de know-how, și dețin 51% din acțiuni. Aportul de capital social al statului român a fost șantierul naval propriu-zis (mai puțin terenul, în suprafață de 793.274 mp, evaluat la 50,92 milioane dolari, la acea dată), pentru care a primit 49% din acțiuni.La puțin timp de la asociere, statul român a uitat „culoarea dividendelor” de la DMHI. Ultima dată le-a primit în 2004. De atunci și până astăzi, compania mixtă româno-sud coreea-nă a înregistrat pierderi an de an.Întrebarea este cum de reușește SN „2 Mai“ să facă profit, cu numai 8 angajați, cât a raportat în 2011, în timp ce DMHI, cu peste 3.000 de sala-riați plus subcontractori, beneficiind de investiții uriașe și de sprijinul gigan-tului DSME, este mereu în pierdere?Să aruncăm o privire asupra datelor financiare raportate de compania statului. În perioada 2009 - 2011, volumul activității la SN „2 Mai“ a crescut de 2,75 ori, veniturile din exploatare urcând de la 3.770.721 lei la 10.266.150 lei. Pe de altă parte, cheltuielile cu salariile și indemni-zațiile au avut un spor de numai 22%, de la 318.573 lei la 410.774 lei. Profitul net a avut cea mai spectaculoasă evoluție: creștere de 5,55 ori în numai trei ani, de la 174.299 lei, în 2009, și 775.462 lei, în 2010, ajungând la 967.966 lei, în 2011.În schimb, DMHI a avut un parcurs presărat cu pierderi: în 2009 - 423.769.034 lei, în 2010 - 140.195.980 lei, în 2011 - 72.788.618 lei.Veniturile SN „2 Mai” provin din: producția de componente navale pentru DMHI, realizate în colaborare cu subcontractori; comerțul cu materiale; închirierea terenului pentru DMHI; dobânzi bancare.Dacă în 2009, producția reprezenta 42,36% din totalul veniturilor, în 2011, ponderea ei a coborât la 40,11%. În cifre absolute valoarea ei s-a dublat. Ponderea comerțului a crescut de la 27,01%, în 2009, la 50,33%, în 2011, iar cea a veniturilor din chirie a scăzut de la 6,10% la 3,95%.Datele prezentate mai sus de-monstrează că know-how-ul românesc, aplicat la SN „2 Mai” este ge-nerator de profit. Rămâne un mister ce se întâmplă cu know-how-ul sud-coreean, de milioane de dolari, adus ca aport de capital în compania mixtă. În Extremul Orient, la DSME, el produce profit, dar pe pământ românesc, doar pierderi.