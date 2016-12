Profit record pentru Petrom în perioada ianuarie-martie: 1,38 miliarde lei. Cu cât au crescut vânzarile companiei

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"În primul trimestru, prețul majorat al țițeiului și aprecierea dolarului față de leu au favorizat rezultatele segmentului E&P (Explorare și Producție, n.r), dar, în același timp, au influențat negativ marjele și volumele din activitatea de R&M (Rafinare și Marketing). Pe parcursul trimestrului am înregistrat un progres considerabil în cadrul proiectelor cheie de investiții și am continuat să ne consolidăm performanța operațională, datorită măsurilor de management strict al costurilor (...) Condițiile meteo extreme din primele două luni au cauzat unele întreruperi de ordin tehnic, ce au afectat, într-o oarecare măsură, nivelul producției din E&P și au influențat negativ vânzările din marketing. Cu toate acestea, iarna severă a determinat creșterea volumului vânzărilor de gaze și, în plus, am înregistrat marje îmbunătățite, în special la gazele extrase din depozite", a declarat într-un comunicat directorul general al Petrom, Mariana Gheorghe, potrivit Mediafax.Profitul operațional calculat înainte de deducerea dobânzilor și impozitelor (EBIT) a urcat în primele trei luni cu 51%, la 1,79 miliarde lei (411 milioane euro), de la 1,19 miliarde lei în perioada similară a anului trecut.Prețul mediu al țițeiului Ural a crescut cu 14% față de nivelul din primele trei luni din 2011, la 117,49 dolari /baril.Prețul mediu realizat la țiței la nivel de grup a crescut cu numai 9%, la 98,33 dolari /baril, reflectând valoarea mai mare a pierderilor din instrumentele de acoperire a riscului privind prețul țițeiului. Acestea au avut un impact negativ de 159 milioane lei asupra EBIT-ului, comparativ cu rezultatul negativ de 56 milioane lei înregistrat în primul trimestru din anul precedent.