Produse tradiţionale româneşti, la Târgul de Florii

Produse tradiționale românești, la Târgul de Florii

În perioada 7 - 9 aprilie 2017, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se va desfășura Târgul de Florii. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Federația Națională a Producătorilor de Produse Tradiționale din România. În cadrul acestei expoziții cu vânzare, cei interesați vor putea regăsi produse tradiționale atestate de MADR, ori a căror denumire este recunoscută la nivelul Uniunii Europene sau se află în curs de recunoaștere, produse din arealul zonei montane, dar și produse de origine animală de la crescătorii de ovine, caprine și porcine specifice arealului din care aceștia provin (Transilvania, Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea), precum și alte produse alimentare.Vizitatorii Târgului de Florii sunt invitați să descopere gustul bucatelor din diferite regiuni ale României, al produselor din lapte (brânză, smântână, cașcaval, telemea, brânză de burduf în coajă de brad și în membrană naturală, caș) sau din carne (cârnați de porc sau oaie, slănină afumată, caltaboș, jumări, cârnați de casă, sloi de oaie, drob de porc, lebăr, tobă de casă, jambon afumat, patricieni din carne de oaie afumați, mușchi afumat etc.), al produselor din pește (salată icre crap sau știucă, batog sau pastramă, macrou afumat la rece, sardeluțe, păstrăv afumat în cobză de brad Doftana etc.), al produselor de panificație și patiserie (cozonac Domnesc, pită coaptă pe vatră etc.) al siropurilor, gemurilor sau dulcețurilor de fructe, gama de dulcețuri „Topoloveana”, zacuște, uleiuri aromate, cosmetice naturale și altele.De asemenea, la eveniment vor fi prezenți producători de fructe și mai ales de legume de sezon, de miere și produse ale stupului (polen, faguri, propolis) dar și cei de țuică și vin. Între produsele care vor încânta vizitatorii menționăm „Magiunul de prune de Topoloveni”, din județul Argeș produs care beneficiază de sistemul de calitate europeană „Indicație Geografică Protejată - I.G.P.”, produsul „Scrumbie de Dunăre afumată”, din județul Tulcea a cărei documentație a fost înaintată de România în octombrie pentru sistemul de calitate Indicație Geografică Protejată și „Cașcaval de Săveni”, din județul Botoșani depus la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a obține protecția europeană - Indicație Geografică Protejată.