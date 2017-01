Producţia totală de produse ecologice va scădea cu 15%, în 2009

Producția totală de produse ecologice va scădea cu 15%, în 2009

Producția de legume ecologice estimată pentru acest an este de 3.500 tone, cu 22,8% mai mult față de anul 2008, când au fost obținute circa 2.850 tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii (MAPDR). Astfel, producția din acest an se ridică la circa 15 milioane de lei, după ce în 2008, valoarea producției a fost de 13 milioane de lei. În plus, datele MAPDR arată că producția totală de fructe certificate ecologic estimată pentru anul acesta este de aproximativ 3.700 tone, cu 12,8% mai mare decât în anul precedent, când s-au obținut circa 3.280 tone. Cu toate acestea, ministerul estimează că producția totală de produse ecologice va scădea în acest an cu până la 15%, comparativ cu anul precedent, până la 226.270 tone, din cauza climatului nefavorabil. În 2008, producția totală de ecologice s-a ridicat la 266.200 tone.