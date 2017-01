Producţia naţională de soia a scăzut cu 14%, în 2009

Producția națională de soia a scăzut cu 14%, în 2009

Pentru a nu distruge solul, este nevoie de o rotație a culturilor și de alegerea cu atenție a plantelor premergătoare păioaselor. Soia este una din cele mai eficiente culturi premergătoare, pentru că fixează azotul în sol și îmbunătățește calitatea terenului agricol. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii (MAPDR), suprafața cultivată cu soia, la nivel național, din acest an este de 47.100 hec-tare, în scădere cu 5,6% față de 2008, când a fost cultivată o supra-față de 49.900 hectare. În plus, producția de soia din 2009 este de aproximativ 78.000 tone, cu 13,9% mai mică decât anul precedent, când au fost obținute 90.600 tone. Producția medie a fost de 1.768 kilograme la hectar, în această toamnă. În condiții optime, produc-ția medie poate depăși 4.000 kilograme de soia la hectar. În România, cea mai mare producție medie din ultimul deceniu a fost obținută în 2004 - 2.450 kilograme la hectar. În Dobrogea, cultura de soia, ca și cea de leguminoase, este pe cale de dispariție, în primul rând din cauza lipsei unui sistem de irigații funcțional. „Soia are nevoie de apă, dar și de un sol bogat, cu capacitatea de a menține apa o lungă perioadă de timp. În Dobrogea, verile secetoase sunt din ce în ce mai dese, iar costurile pentru irigații sunt extrem de mari, mai ales în zona podișului. Sigur, este una din cele mai bune culturi pre-mergătoare pentru cereale. Spre exemplu, în primăvara anului 2007, după o producție de floarea-soarelui de sub 2.000 kilograme la hectar, am însămânțat soia. Anul următor am obținut o producție dublă de floare”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Vasile Ianu, unul din puținii fermieri locali care cultivă soia, în zona Bălții Ialomiței. „România fără soia nu poate face zootehnie. Soia este planta cu cea mai mare cantitate de proteină vegetală, atât de necesară pentru sectorul furajer. Este o cultură care merită, dacă o practici în condiții ecologice”, a explicat și Ioan Toncea, președintele Federației Naționale pentru Agricultură Ecologică. Fermierul poate să obțină, pe lângă îmbunătățirea solului și creșterea producției de cereale, și profituri destul de mari din vânzarea producției. Prețul unei tone de soia este de 1.000 - 1.200 lei. Totuși, producția autohtonă poate acoperi doar 50% din necesarul pentru consumul intern, diferența asigurându-se din importuri. „Există un deficit de producție, raportat la consumul autohton. Chiar zilele trecute, am primit un telefon de la o firmă care produce alimente din soia și m-a întrebat unde poate găsi soia în România. Mi-a spus că o mare parte din soia o importă din Olanda și SUA”, a mai spus Ioan Toncea. Astfel, potrivit datelor MAPDR, România a importat în primele șapte luni ale anului 2009, 16.958 tone de soia, în valoare de 6,26 milioane euro. Principalele țări de origine pentru importurile de boabe soia sunt Ungaria, Brazilia, SUA, Italia și Republica Moldova.