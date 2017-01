Producţia de porumb a scăzut de trei ori

Producția de porumb a scăzut de trei ori

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Producția de porumb estimată pentru acest an va totaliza 3,5 milioane tone, de trei ori mai puțin decât s-a înregistrat în campania agricolă de anul trecut, a declarat președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Adrian Rădulescu. „Peste 80% din suprafața însămânțată cu porumb în acest an a fost distrusă de secetă. Din păcate cei mai mulți producători nu vor putea primi despăgubiri pentru ca nu și-au asigurat culturile", a precizat Rădulescu.