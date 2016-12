Producţia de grâu se „scufundă“ de la o zi la alta

Dezastru pe câmp

Producția de grâu se „scufundă“ de la o zi la alta

Nu este un an tocmai reușit pentru fermierii constănțeni. Terenurile agricole s-au înecat din cauza ploilor abundente iar culturile au fost răvășite de vânt și grindină. Rezultatul – producție scăzută, calitate slabă. „De la o zi la alta, producția de grâu scade. Am ajuns acum la o medie de 2.815 kilograme/hectar, pe 50% din suprafața cultivată”, a declarat, pentru Cuget Liber, Pa-raschiva Bobe, directorul Direcției Agricole (DADR) Constanța. Recoltarea orzului și rapiței pentru ulei se apropie de final, datele DADR indicând producții de 2.960 kg/ha (92%) la orz și de 1.274 kg/ha (97%) la rapiță. La orzoaica de toamnă, lucrările s-au încheiat în proporție de 60%, fermierii obținând o medie de 2.964 kg/ha. La orzoaica de primăvară, pe 52% din suprafață, producția este de 1.209 kg/ha. „A început și recolta la ovăz (28%), cu 1.750 kg/ha, muștar (10%), cu 1.099 kg/ha, și mazăre (12%), cu 1.522 kg/ha. Suprafețele cultivate sunt mici. La mazăre, spre exemplu, vorbim de 5.000 ha”, spune directorul DADR Constanța. Recoltarea a fost îngreunată, în primul rând, de ploaie, care i-a împiedicat pe fermieri să intre pe câmp. „La rapiță, am obținut circa 2.200 kg/ha, dar a fost greu. A plouat două – trei zile pe săptămână. Culturile au fost culcate de vânt și de grindină. Au mai rămas 50 ha de orzoaică de primăvară și 150 ha de grâu. La grâu, până acum, producția este bună, de circa 4.000 kg/ha, însă calitatea lasă de dorit, din cauza polii. Am însă și ceva grâu de panificație. Din păcate, au fost zile în care am stat cu patru combine în curte, pentru că era imposibil să intrăm pe câmp”, a declarat, pentru Cuget Liber, Ștefania Cealera, un fermier din Oltina. Agricultorii constănțeni mai spun că până și culturile de primăvară au început să fie afectate de cantitățile mari de apă căzute. S-au atins maxime de 300 litri pe metru pătrat, ploile „medii” aducând în jur de 100 litri/metru pătrat. „Nu poți să pui în siloz cereale ude, pentru că se strică imediat. În week-end, după ce a plouat la două noaptea, am așteptat până la 11 ziua ca să verificăm culturile de floarea-soarelui. După nouă ore, apa era adâncă de o palmă, semn că pământul este suprasaturat”, mai spune Ștefania Cealera. În aceste condiții, agricultorii nu se așteaptă la câștiguri prea mari în 2010. Cei care nu au silozuri sunt nevoiți să suporte și costuri de transport și depozitare, care se scad din profitul anemic obținut din vânzarea unor cereale sub stas. „N-am vândut încă nimic. Am depozitat grâul în port, după ce l-am transportat pe o distanță de 120 km, cu 30 – 40 lei/tona. Aștept să vând cu 500 lei/tona, respectiv 700 lei/tona pentru grâul de panificație”, comentează un fermier constănțean.