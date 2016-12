„Producţia de grâu este mai mică, dar nu e o situaţie care să ne alarmeze“

„Producția de grâu este mai mică, dar nu e o situație care să ne alarmeze“

Producția de grâu înregistrată până acum este de 4.751.147 de tone, a anunțat ieri Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Ca o comparație, în anul 2011, România a înregistrat 5.792.822 de tone. „Într-adevăr, producția de anul acesta este mai mică decât producția de anul trecut, dar din punctul meu de vedere nu este o situație care să ne alarmeze, că nu am avea, în perioada următoare să ne asigurăm necesarul de hrană. Mai mult decât atât, am discutat și cu comercianți pe piețele externe, chiar și din interiorul UE, și vreau să vă spun că în anul 2012 exporturile sunt la o capacitate și la un procent mai mic decât în anul 2011, ceea ce ne face să credem că necesarul pe piața românească nu va fi afectat sub nicio formă, aceasta este practic pro-ducția“, a precizat Daniel Constantin.Ministrul a mai spus că producția anului 2012 se estimează a fi în jur de 2,6 tone pe hectar, în timp ce anul trecut era de 3,5 tone la hectar. „Acestea sunt diferențele, o producție la grâu undeva mai mică cu 15 la sută față de anul trecut, iar acest lucru a fost generat de o perioadă mai puțin fastă pe care am traversat-o în toamna anului 2011“, a subliniat ministrul Agriculturii.