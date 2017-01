Producţia de grâu din judeţul Constanţa a scăzut cu peste 60%, în 2009

Este oficial!

Producția de grâu din județul Constanța a scăzut cu peste 60%, în 2009

Campania de recoltare a culturilor de grâu s-a terminat, iar producția obținută este, în cel mai bun caz, la jumătatea celei de anul trecut. Potrivit Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, declararea județului ca fiind calamitat s-ar putea face în toamnă, după recoltarea culturilor de primăvară. Toată suprafața de 157.700 hec-tare cultivată cu grâu, din județul Constanța, a fost recoltată și eliberată pentru arături. Rezultatul? O producție medie de 1.838 de kilograme la hectar, sub previziunile de la începutul verii, când se vorbea de o producție de 2.000 - 2.200 de kilograme la hectar și la jumătatea producției de anul trecut, de peste 4.000 de kilograme la hectar. În total, s-au obținut 289.806 tone de grâu, dintre care peste 80% se află în acest moment în spațiile de depozitare, arată datele DADR Constanța. În 2008, producția totală a fost de 780.000 de tone. 53.200 tone de grâu nu au fost livrate în depozite sau în fondul de semințe, până în prezent. S-a terminat și campania de recoltare a ovăzului, cultivat pe o arie restrânsă în județ. Producția medie obținută a fost de 951 de kilograme la hectar, în total obținându-se 4.782 de tone de ovăz. Doar 5.030 hectare au fost cultivate cu ovăz în toamna anului trecut. În total, o suprafață totală de 247.474 hectare a fost eliberată pentru arături. Nici culturile de floarea-soarelui și porumb nu sunt departe de a fi recoltate, estimările producției con-firmând încă o dată, anul dezastruos cu care se confruntă agricultura românească. Declararea județului ca fiind calamitat ar trebui să fie o formalitate, însă ea se va petrece (dacă se va petrece) în toamnă, după ultima campanie de recoltare. „Este prematur să fie declarat județul calamitat, legea spune că după finalizarea și centralizarea situației din teritoriu vom primi un răspuns concret de la minister. Am avut control de la minister și am depus mai multe memorii, pentru a semnala situația cu care se confruntă județul”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Nicoleta Paroșanu, director executiv adjunct pe domeniul inspecției din cadrul Direcției Agricole Constanța. Reprezentantul DADR Constanța a recunoscut că județul este printre cele mai afectate zone din România. „Într-adevăr, suntem pe locul doi, după Călărași, ca suprafețe afectate de secetă. Noi trimitem periodic me-morii către Prefectura Constanța, Consiliul Județean și Ministerul Agriculturii, ultimul a fost trimis pe 29 iulie și urmează să mai facem un memoriu mâine (n.r. azi). Vrem să facem rapoarte săptămânale despre situația din județ, pentru ca ministerul să fie înștiințat din timp. În plus, vom discuta miercuri, la minister, despre sistemul de irigații atât de necesar, pentru a nu se mai repeta problemele din acest an, și cota de motorină. Cota de motorină subvenționată de la stat, pe care am primit-o de la mi-nister, este pe terminate, iar fermierii constănțeni încă mai vin să mai depună cererile pentru subvenții”, a mai precizat Nicoleta Paroșanu.