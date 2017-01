Producţia de cereale din judeţul Constanţa va fi mai mică decât în 2008

Conform Direcției Agricole,

Producția de cereale din județul Constanța va fi mai mică decât în 2008

Purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța nu este îngrijorat de previziunile de secetă din această vară. „Momentan plouă, ceea ce este foarte bine. Este important ca gradul de umiditate a solului să fie ridicat la însămânțarea culturilor de cereale”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Stere Economu. Umiditatea solului este bună, iar recoltele de vară nu vor suferi din pricina secetei, conform reprezentantului Direcției Agricole Constanța. „În toamnă, a plouat în perioada când au fost înființate culturile de grâu. La rapiță au fost ceva probleme, din cauza umidității scăzute din septem-brie, însă aceste culturi și-au revenit în această primăvară. Ploile din aprilie și mai au fost foarte bune pentru culturile de porumb, floarea-soarelui și orzoaică de toamnă. Sigur, și ploile din iulie - august au rolul lor, dar fără umiditate la însă-mânțare, este imposibil să faci agricultură”, a precizat Stere Economu. Pentru a avea o producție agricolă cât mai bogată, însămânțările de primăvară trebuie făcute cât mai de timpuriu. În acest an însă, nu a fost cazul. Nopțile au rămas friguroase și în cea mai mare parte a lunii aprilie și însămânțările au fost făcute mai târziu. Semințele de porumb putrezesc dacă temperatura la nivelul solului este de sub 8 grade Celsius. „În plus, fermierii trebuie să cumpere soiuri cât mai rezistente la arșiță și nu soiuri nobile, care pot fi extrem de fragile la condiții atmosferice neprielnice”, a explicat purtătorul de cuvânt. Conform ultimelor date ale DADR Constanța, până în acest moment, suprafețe de 72.036 de hectare au fost însămânțate cu floarea-soarelui, 73.272 de hectare au fost însămânțate cu porumb, 15.074 hectare - orzoaică de primăvară și 4.962 hectare - ovăz. De asemenea, a fost tratată cu erbicid aproape toată suprafața cultivată cu porumb și floarea-soarelui. „Producția de cereale va fi ceva mai slabă în acest an, comparativ cu anul precedent. În toamna anului 2007, fermierii au primit subvenții de 500 de lei pe hectar, cu care și-au putut cumpăra semințe și cel mai important, îngrășămintele necesare pentru campania agricolă 2007 - 2008. Producția de grâu a fost cea mai bună din ultimii o sută de ani. Doar producția de porumb a fost slabă, pentru că nu a plouat când a trebuit. În 2008, subvențiile s-au înjumătățit, cupoanele de îngrășăminte nu s-au mai dat, prețul pentru tratarea chimică a pământului a crescut, iar acest lucru o să se vadă în toamnă”, a mai spus Stere Economu. Singura problemă constă în apariția bolilor la culturile de grâu. „Eventualele infestații cu ploșnițe și muște suedeze au intrat în atenția unității fito-sanitare din județ. Dacă culturile nu sunt tratate la timp, producția poate scădea cu 10 - 15%”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al DADR Constanța.