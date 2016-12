Producătorilor agricoli constănţeni nu le ajung banii de la minister

Producătorilor agricoli constănțeni nu le ajung banii de la minister

În opinia agricultorilor locali, subvențiile oferite de Ministerul Agriculturii pentru înființarea și sprijinirea culturilor de toamnă - iarnă sunt insuficiente, mai ales în contextul actual, de lipsă a lichidităților și de imposibilitate de a mai obține un credit bancar. În această toamnă, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța a acordat sprijinul pentru suprafață, de 200 de lei pe hectar, pentru terenuri de până la 120 hectare. În plus, de subvențiile pentru motorină de un leu pe litru, respectiv 0,65 bani pe litru au beneficiat peste 5.000 de fermieri, numai în județul Constanța. „În agricultură nu sunt bani și nu din cauza crizei financiare. Problema este mai veche. Sigur am beneficiat de subvențiile pentru agricultură pe anul trecut, însă nu sunt suficiente. Ca să reușești să reziști în acest domeniu, trebuie să mai ai o afacere, pentru a finanța recolta și producția”, a declarat Gheorghe Caluda, agricultor din Constanța. „Spre deosebire de fermierul român, cel european este capitalizat. Eu personal mă consider complet dezavantajat față de colegii de breaslă din Uniunea Europeană”, a precizat pentru Cuget Liber, Ioan Zamfir, secretar general al Asociației Producătorilor Privați (APP) Constanța. „De exemplu, sprijinul pe suprafață în Europa de Vest este de patru ori mai mare, față de cuantumul oferit de Ministerul Agriculturii din România. Mai mult, rezultatul negocierilor de la Bruxelles obținut partea românească, prin care, din 2013 subvențiile pentru agricultură vor dispărea, nu are legătură cu realitatea. Producătorii nu vor fi pregătiți nici atunci să devină complet independenți, din punct de vedere financiar”, a mai declarat secretarul general APP Constanța. Pentru 2009, subvențiile nu vor suferi modificări astfel că sprijinul pentru producția de cartofi va fi de 250 până la 350 lei pe tonă, pentru pomi fructiferi - între 250 de lei și 700 de lei la 100 de arbori plantați, pentru vițe altoite - între 200 și 300 de lei/100 bucăți, sfecla de zahăr - 30 de lei pe tonă, orez - 500 de lei pe tonă, in și cânepă - 250 lei/tonă. De asemenea, sprijinul de suprafață va rămâne la nivelul din 2008, de 200 de lei pe hectar.