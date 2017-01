Producătorii de vin constănţeni reclamă lipsa finanţării pentru continuarea investiţiilor

Producătorii de vin constănțeni reclamă lipsa finanțării pentru continuarea investițiilor

Ieri, la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, Patronatul Național al Viei și Vinului (PNVV) a ținut o conferință de prezentare a proiectului „Consolidarea patronatului și dezvoltarea capacității acestuia de a participa la procesul decizional”. Obiectivul proiectului, finanțat din fonduri europene, este de a aduna producătorii de struguri într-o organizație puternică și de a le reprezenta interesele în relația cu autoritățile statului. La prezentare au participat directorul general al PNVV, Ovidiu Gheorghe, consilierul patronatului de la nivel local, Adrian Dincu, managerul proiectului, Dan Ilie, directorul DADR Constanța, Boris Parpală, membrul în comisia pentru agricultură din Parlament, Constantin Chirilă, consilierul județean Petrică Munteanu, precum și producători de struguri din tot județul. „Pentru a supraviețui pe piața europeană, avem nevoie de un marketing agresiv și de o rețea de distribuție stabilă. În plus, trebuie să ne facem vocea auzită la instituțiile statului, pentru a primi finanțare. Până acum, vă pot spune că nu am primit niciun ban de la MADR pentru proiecte , deși am avut inițiativă”, a declarat, la deschiderea conferinței, Ovidiu Gheorghe. În prezent, PNVV are 48 de membri, care dețin cumulat peste 70% din comerțul de vinuri din România. Printre ei se numără și producătorii locali: „Fermele Murfatlar SA”, „Fruvimed SA Medgidia” și „Piatra Ostrov”. „Implementarea proiectului a început pe 1 septembrie 2009. Durata lui este de 24 de luni, iar valoarea sa, aproximativ 500.000 de euro. Practic, obiectivul general constă în înființarea a șapte filiale în teritoriu și anume la Constanța, Iași, Craiova, Timișoara, Focșani, Alba-Iulia și Ploiești. Banii sunt folosiți pentru a achiziționa dotările necesare fiecărui centru nou creat, dar și pentru a angaja și instrui șapte persoane care vor lucra în cadrul PNVV”, a explicat managerul Dan Ilie. Filialele sunt suprapuse pe regiunile de dezvoltare ale țării. Centrul din Constanța va avea rolul de a consilia, informa și dialoga cu producătorii și comercianții din sectorul vitivinicol, din județele Constanța, Tulcea, Brăila Călărași și Ialomița. O misiune deloc ușoară, mai ales că există destule probleme în sector, potrivit celor prezenți la seminar. Astfel, cele mai aprige probleme dezbătute au ținut de finanțare (lipsa banilor pentru continuarea investițiilor, întârzie-rea plăților datorate de către stat, accesul greoi la fondurile europene, diferențele de curs valutar) și de promovarea vinurilor românești. „Creditele sunt în continuare aproape inaccesibile, iar băncile cer destul de multe garanții. Trebuie să discutăm cu guvernul pentru a identifica un sistem financiar mai simplu și fără garanții exagerate, de acordare a creditelor agricole. De asemenea, statul trebuie să-și asume niște termene precise de plată a obligațiilor către agenții economici și eventual să existe anumite sancțiuni, dacă acestea nu sunt respectate”, a afirmat Ovidiu Gheorghe. În plus, a fost dezbătut și subiectul pieței ilegale a vinului. „Trebuie modificate condițiile de antrepozitare fiscală, pentru a nu mai permite evaziunea fiscală, iar instituțiile abilitate ale statului trebuie să efectueze controale riguroase privind respectarea legislației care reglementează sectorul vitivinicol”, a mai spus directorul PNVV.