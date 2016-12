Producătorii agricoli, păcăliţi de stat în cazul subvenţiilor pentru îngrăşăminte

Producătorii agricoli, păcăliți de stat în cazul subvențiilor pentru îngrășăminte

Au rămas încă suprafețe importante nefertilizate în județul Constanța, iar fermierii constănțeni acuză statul că i-a păcălit atunci când a promis acordarea de subvenții pentru îngrășăminte. Mai mult, predicțiile făcute de agricultori nu sunt deloc îmbucurătoare. Din totalul de 202.924 de hectare, cultivate în toamna anului trecut cu cereale, doar 121.140 hectare au fost fertilizate cu azot, conform Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Con-stanța. 157.909 de hectare au fost cultivate cu grâu, din care fertilizate cu azot - 104.002 hectare. În cazul fertilizărilor cu fosfor, situația este mai gravă, în primul rând din cauza prețului ridicat al fosfaților. Au fost fertilizate cu fosfor doar 4.208 hectare cu cereale, dintre care 4.138 hectare sunt cultivate cu grâu. Marii producători din județ nu s-au bazat pe ajutorul statului și au tratat suprafețele cu îngrășăminte. „Evident că am fertilizat suprafața cultivată, altfel nu se putea. Problema este alta. Am luat o păcăleală mare din cauza zvonurilor apărute cu acordarea subvențiilor la îngrășăminte. Subvenția s-ar fi dat doar pentru producția de îngrășăminte internă. Așa că, distribuitorii români au mărit prețul la 1.700 de lei pe tona de îngrășăminte, în condițiile în care substanțele de tratare a solului din import aveau un preț de 1.200 - 1.300 de lei pe tonă. Și, în speranța că statul va da subvenția și voi recupera măcar o parte din investiție, am luat îngrășăminte românești. Subvenția nu s-a mai dat și acum sunt nevoit să plătesc cu 300 - 400 lei mai mult, față de situația în care cumpăram substanțe din import”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Marian Dragomir, fermier. „Prețurile au crescut în două perioade, atunci când s-a auzit prima dată de subvenție și atunci când se zicea că propunerea va fi aprobată. Astfel, de la 70 - 80 de bani pe kilogram, prețul a crescut de aproape trei ori. Am plătit 7 - 8 miliarde de lei numai pe îngrășăminte, în acest an”, a precizat Ștefania Cearela, inginer agronom. Costurile pe hectar pentru îngrășăminte ajung la 700 - 800 de lei, conform fermierilor. La un hectar, este nevoie de minim 200 de kilograme de îngrășăminte pe bază de azot, la care se adaugă 150 - 200 de kilograme de fosfați și alte substanțe de fertilizare. „La noi, costurile sunt mai mari decât în Uniunea Europeană, că așa suntem noi, mai șmecheri”, a completat Gheorghe Nicea, producător agricol local. În privința previziunilor producției agricole din acest an, părerile sunt împărțite. „Există probleme la cultura de rapiță. Producția din acest an probabil se va înjumătăți, din cauza lipsei ploilor în septembrie 2008. Partea de sud a județului a fost cea mai afectată. În zona comunei Corbu, au existat fermieri care au fost nevoiți să cultive grâu pe suprafețele unde nu a răsărit rapița”, a explicat Marian Dragomir. În județul Constan-ța, anul trecut a fost cultivată rapiță pe o suprafață de 52.985 de hectare. Însă, în partea de nord, lucrurile stau destul de bine. „Am 175 de hectare de rapiță și în mare parte, a înflorit. De asemenea, culturile de grâu și de orz au trecut cu bine peste iarnă, mai ales pentru că în octombrie am avut parte de destule ploi și nu a existat un deficit de umiditate a solului”, a mai declarat Ștefania Cearela. „Față de anul trecut, când a existat o producție record, de aproximativ 6.500 de tone de grâu pe hectar, în acest an producția se va înjumătăți, la 3.000 - 3.500 de tone pe hectar”, a concluzionat Gheorghe Nicea.