Procesatorii de lactate investesc în ciuda crizei

Piața laptelui și produselor lactate a avut de suferit de pe urma crizei, potrivit vânzătorilor constănțeni. Nu același lucru spun și procesatorii din industrie, care nu se plâng de situația actuală, ba mai mult, continuă să investească și să își extindă afacerea. Lume puțină în spațiile special amenajate pentru comercializarea de produse lactate, din piețele constănțene! Cei mai mulți dintre producători așteaptă să revină vremurile de altădată când era un flux continuu de cum-părători. „Din păcate, din ce în ce mai puțini oameni vin să cumpere de la noi. Înainte veneau pensionari din tot orașul aici. Acum, dacă mai vin cei din apropiere. Vânzările au scăzut mult, criza a micșorat veniturile constănțenilor și implicit, consumul de produse lactate”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mariana Alexei, producător care își vinde propria marfa în piața Griviței. Aici, prețul unui kilogram de lapte este 4 - 5 lei, telemeaua de oaie costă 18 lei kilogramul, iar telemeaua de vacă ajunge până la 25 lei kilogramul. „Românii au început să țină post și la bani. Micii producători de-abia mai supraviețuiesc. Acum, majoritatea merg la supermarket-uri și nu mai apelează la noi și la magazinele de cartier. Nu știu cât voi mai putea să mai vin să comercializez marfa aici. Costurile cu întreținerea animalelor, mâncarea, precum și transportul sunt destul de mari”, a afirmat Elena Dumitrache, comerciant. Nu numai constănțenii au luat drumul hypermarket-urilor, ci și produsele lactate. Potrivit patronilor de fabrici de lapte, criza nu s-a resimțit la nivelul lor. Și datele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL) le dau dreptate. Piața a stagnat anul trecut, la valoarea înregistrată în anul precedent, respectiv la 1,1 miliarde euro. Cea mai abruptă scădere a fost în primul trimestru din 2009, însă în lunile de vară, piața și-a revenit. „Nu sunt afectat de criză. Acum un an mi-am deschis o nouă fabrică în Constanța și de atunci sunt în plină dezvoltare. În momentul de față mă gândesc întâi unde am piață de desfacere, pentru că nu vreau să rămân cu stoc mare de produse. Pe lângă centrele comerciale din Con-stanța, am semnat contracte cu comercianți din Brăila, Galați și vreau să ajung până în București și Prahova”, a explicat Ilie Onaciu, administrator al unei fabrici de lapte din Constanța. Totuși, sectorul nu este lipsit de probleme. „Am reușit să fac câteva centre de colectări care să respecte standardele de calitate ale Uniunii Europene, pentru producătorii de la care iau lapte. Ei lucrează după un sistem învechit, care nu mai func-ționează în prezent. Vreau să le schimb mentalitatea pentru a avea produse competitive. Sigur, sunt de acord cu ei, că nu au ce investi din cauza prețului scăzut al laptelui. Nici eu nu sunt de acord ca un litru jumătate de apă să coste cât un litru de iaurt. Însă nu am cum să le dau mai mult, pentru că asta ar însemna să măresc și eu prețul și astfel, nu aș mai avea unde să vând”, a mai spus Ilie Onaciu.