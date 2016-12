„Prizonieri“ pe nava „Chem Faros“

Situația celor 14 navigatori români, aflați la bordul tancului petrolier de 32.490 tdw „Chem Faros”, sub pavilion Insulele Marshall, reținut în portul Bahamas, s-a ameliorat, a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul SLN. „Nava se află la cheu. Are apă pentru 30 de zile, alimente pentru 10 zile și combustibil. Navigatorii sunt sănătoși” - a declarat acesta. Armatorul Conquestventure Maritime SA, din Grecia, a intrat în faliment exact la momentul în care „Chem Faros” se afla în rada portului Bahamas, cu o încărcătură de uree în tancuri. Nava plecase din SUA și se îndrepta spre Belgia. Oprise la Bahamas pentru a se aproviziona cu combustibil, alimente și apă. Armatorul nu a mai avut cu ce să achite facturile, pentru că banca a refuzat să-l mai finanțeze. În plus, echipajul nu și-a primit salariile de mai multe luni, având de primit circa 300.000 de dolari. La bord se mai află 17 filipinezi și un grec. De la 1 septembrie, filipinezii au intrat în grevă. Conform legii române, compania de crewing care i-a recrutat pe navigatori are obligația să-i repatrieze și să le achite salariile restante, a declarat liderul de sindicat. Obligația nu poate fi pusă în aplicare, cel puțin la acest moment. „Chem Faros” nu poate rămâne fără echipaj, pentru că nu-i permit legile navigației și autoritățile portuare. Nu poate să facă nici schimbul de echipaj, pentru că armatorul e falit. Practic, cei 14 români și colegii lor sunt prizonieri pe tancul petrolier și nimeni nu poate să prevadă când și în ce fel vor fi din nou în libertate. „Împreună cu ITF, încercăm să punem la dispoziția echipajului un avocat pentru a-i reprezenta în justiție. Va trebui să identificăm și o bancă în care să-și primească banii” - a afirmat Mihălcioiu.