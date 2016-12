Privatizarea companiei „Petromin” se amână la guvernarea viitoare

Din 1991, când a luat naștere, până în 2001, când și-a schimbat denumirea, Fondul Proprietății de Stat nu a reușit să privatizeze Compania de Navigație Maritimă „Petromin”. La fel de neputincioasă s-a dovedit a fi urmașa sa, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului. În 2004, a fost reorganizată și ea, transformându-se în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, căreia i-a lăsat moștenire umbra fostei companii de navigație. AVAS a făcut o tentativă de a privatiza „Petromin”-ul în 2005. După o licitație scandaloasă, ale cărei ițe au fost descâlcite în justiție, lucrurile au rămas ca în gară. Pare surprinzător faptul că instituția care a reușit să privatizeze coloși precum Romtelecom, Sidex Galați, Petromidia, Petrom, Electrica ori BCR nu e în stare să facă același lucru cu minuscula companie de navigație. De ce? Una dintre explicații este aceea că orice privatizare apropie AVAS de deces. La nașterea FPS, cei care au moșit legea de înființare afirmau sus și tare că instituția își va încheia misiunea în cinci – zece ani și, apoi, se va autodesființa. Au trecut 17 ani de atunci și actualul AVAS are încă mult de lucru, să-i ajungă încă 20 de ani de acum încolo. Dacă nu ar fi existat presiunile Băncii Mondiale, ale Fondului Monetar Internațional și ale Uniunii Europene, marile privatizări de care am amintit n-ar fi avut loc până acum. Instituția are o structură extrem de stufoasă: un președinte, 4 vicepreședinți, fiecare cu consilierii săi, 37 de direcții… Toți sunt bine plătiți. Credeți că această armată de șefi are interesul să privatizeze totul rapid, să rămână fără obiectul muncii și veniturile grase? Companii vlăguite, precum „Petromin”, care trag targa pe uscat, le justifică funcțiile și câștigurile. Conform raportului AVAS, la data de 1.11.2007, în portofoliul instituției se aflau 1.025 societăți, cu un capital social de 16,356 milioane lei, din care 7,32 milioane lei reprezenta cota de participație a statului. Spre comparație, veniturile din salariu declarate de Teodor Atanasiu, președintele AVAS, pentru anul 2007, reprezentau 7,22% din această cotă. O altă explicație este aceea că societățile neprivatizate, oricât de amărâte ar fi, hrănesc cu indemnizații substanțiale batalioane de reprezentanți în consiliile de administrație și în adunările generale ale acționarilor, oameni numiți în respectivele funcții pe criterii politice. Vânzarea societăților respective i-ar lăsa pe guvernanți fără posibilitatea de a-i răsplăti pe cei ce au contribuit la câștigarea puterii. La fel ca șefii lor din AVAS, AGA-manii și administratorii cu carnet de partid în buzunar au ghe-șeft dacă societățile nu se privatizează, nicidecum dacă sunt vândute. Doar n-or fi proști să scape țâța din gură. Mandatul actualului Executiv se va încheia în curând. Cei ce vor prelua frâiele guvernării vor schimba conducerea AVAS și pe cea a „Petromin”. Compania de navigație va fi predată noii puteri să se bucure și ea, cum s-au bucurat predecesorii, că – uite, domnule! - mai avem flotă de stat.