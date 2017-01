Privaţii investesc în draci, în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

Privații investesc în draci, în porturile Constanța, Midia și Mangalia

„Criza trece, investițiile rămân” - aceasta este deviza aplicată de tot mai multe companii care derulează afaceri în porturile maritime românești. Operatorii privați au înțeles că momentele de recesiune trebuie folosite în mod inteligent, pentru ca reluarea creșterii economice să-i găsească pregătiți. Anul investițiilor private 2010 va intra în istoria industriei portuare din România mai degrabă ca un an al investițiilor private, decât ca unul de criză. Mai multe obiective, a căror construcție a început în anii trecuți, au fost finalizate în acest an. Valoarea lor se ridică la circa 40.565.000 euro. Potrivit informațiilor furnizate de biroul de presă al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în 2010 au intrat în funcțiune un număr de nouă obiective importante. În danele 31-33 ale portului Constanța, „United Shipping Agency” a finalizat un terminal de cereale și o stație de prelevare a probelor de cereale înainte de cântărire, două cântare basculă cu capacitate de 60 tone fiecare și o fosă septică (valoarea investiției se ridică la 58.751.981 lei). În dana 9 a portului Midia, „Octogon Gas&Logistics” a inaugurat cel mai modern terminal de GPL din Europa, cu o capacitatea de stocare de 4.000 mc. Obiectivul este conectat la calea ferată, rețeaua rutieră și transportul pe apă. El include o dană de acostare, cu adâncimea de 9,5 metri, al cărei cheu are lungimea de 120 m. Terminalul poate primi nave de 2.500 tdw. Valoarea investiției se ridică la circa 15 milioane de euro. La poarta nr. 1, firma „Yardenny” a înălțat o clădire cu birouri și spații comerciale, valoarea investiției ridicându-se la 1.148.286 lei. Compania „Shark” a investit 1.893.244 lei într-o hală și un sediu. „Minmetal” a construit clădirea administrativă din dana 64 (valoarea investiției este de 1.209.191 lei), iar „Romcontrol” și-a extins imobilul destinat birourilor (valoare - 1.657.657 lei). Sectorul de stat, reprezentat prin Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a amenajat o zonă de decontaminare a echipamentelor de depoluare (suma investită ridicându-se la 1.942.624 lei). În porturile Constanța și Midia se află în derulare alte șapte investiții, în valoare totală de circa 17.047.310 euro. „United Shipping Agency” construiește un siloz de șrot în dreptul danei 31, de la Constanța, valoarea investiției fiind de 2.612.522 lei. „Soya Plus” realizează un terminal de cereale și șroturi pe molul 1A, de la Constanța Sud (9.832.000 euro). Iar investiția lui „F&M Bunkering Services” constă dintr-o dană de bunkeraj situată pe digul de nord al portului Constanța (valoarea estimată: 72.000 lei). Compania „Rompetrol Rafinare” investește în facilitățile pentru import - exportul GPL și al propilenei. Amplasate în dana 9A, din portul Midia, ele vor costa circa 2.000.000 lei. Tot la Midia, dar în danele 2 - 4, „Rompetrol Petrochemicals” realizează facilități de operare, pentru care a alocat 4.430.880 lei. „Minmetal” construiește un terminal de cereale cu o capacitate de 130.000 tone, în danele 45 - 46 ale portului Constanța (valoarea investiției: 13.336.000 lei), iar firma „Tarmac” își retehnologizează stația de betoane (investiție estimată la 1.310.000 lei). Viitorul a cerut avizul Ritmul investițional se va menține ridicat în anii 2011 - 2013. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a primit deja nouă solicitări pentru a aviza construcția de noi obiective, a declarat directorul general Ioan Bălan. Este vorba de: l un terminal de scrap în portul Midia (pentru ridicarea și tăierea navelor, depozitarea și încărcarea fierului vechi), solicitant fiind firma „ALL ROM IND”; l un uscător la terminalul de cereale din danele 31 - 33, al companiei „United Shipping Agency”; l extinderea capacității terminalului de bitum al firmei „Sargeant Marine România”, situat în danele 102 - 103; l construcția de către „Calatis Gaz” a unui terminal GPL în portul Mangalia; l realizarea unui terminal de melasă în portul Constanța, de către „Rompak“ Pașcani; l extinderea capacității depozitului de cereale „North Star Shipping”, din zona danelor PL 3 - 4 (valoarea estimată: 2.000.000 euro); l construcția terminalului de produse chimice de la „Chimpex”, modernizarea și ecologizarea fluxurilor de uree și fosfați, alte proiecte de investiții pentru eficientizarea activității de exploatare portuară, finalizarea estimându-se a fi în 2016; l mărirea capacității de operare din terminalul de cereale CANOPUS, prin extinderea danei de gabare de către compania TTS; l o magazie pentru cereale și semințe oleaginoase cu o capacitate de 10.000 tone, pentru firma „Barter Trading”; l o hală de depozitare a barajelor, în dana 78, pentru ARSVOM.