Priorităţile guvernului în 2012: locurile de muncă şi investiţiile

Prioritățile guvernului în 2012: locurile de muncă și investițiile

Premierul Emil Boc a anunțat, astăzi, la deschiderea ședinței de guvern, că Executivul a atins țintele macroeconomice propuse pentru 2011. Creșterea economica a fost de „aproape 2%”, față de ținta de 1,5% propusă, iar deficit bugetar s-a înscris sub pragul de 4,4%.Prioritățile guvernului pentru 2012 sunt locurile de muncă și investițiile, a afirmat primul ministru.Guvernul își propune pentru 2012 ca gradul de absorbție a fondurilor europene să fie de minimum 20%. El a anunțat că în acest an se vor afla în derulare: reforma companiilor de stat și reforma sănătății.„România nu are altă șansă decât să rămână credibilă, prudentă și responsabilă în plan internațional” - afirmat premierul.