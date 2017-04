Prima femeie căpitan în gigantul japonez NYK Line

Cea mai mare companie de transport maritim din Japonia, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, cunoscută sub numele de NYK Line, a promovat o femeie la rangul de căpitan al unei nave, pentru prima dată în istoria sa de 132 de ani.Tomoko Konishi, 33 de ani, a fost ridicată oficial la rangul de căpitan pe data de 1 aprilie 2017.Alte două companii maritime majore, Mitsui O.S.K. Linii Ltd. și Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., au promovat femei în funcția de căpitan, în 2016 și, respectiv în 2015.