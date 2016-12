Prima de vacanţă - mărul discordiei la „Rompetrol“

2

hoti

se fac bani cu nemiluita la rompetrol, dar sunt prea hoti ca sa plateasca majorari si concedii angajatilor. au venit nenorocitii de cazaci si fac legea in tara, statul nu protejeaza cu nimic, sindicatul e vandut la rompetrol de cand ma stiu. alesii nostri ar trebui sa iasa putin din tara sa vada cum procedeaza alte state in momentul in care companii private dezvolta afaceri pe teritoriul lor, va garantez ca acele companii fac tot posibilul ca angajatii lor sa fie multumiti, altfel acea companie va fi pur si simplu expulzata din tara. la noi insa statul protejeaza companiile straine, care de multe ori fac abuzuri, concedieri samd.