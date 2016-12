Prima Casă în lei. Care sunt dobânzile BCR

Banca Comercială Romană (BCR) acordă credite în lei în cadrul Programului Prima Casă, la o dobândă de ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,30% pe an în cazul clienților care își încasează sau își vor încasa salariul într-un cont BCR. Clienții care nu își încasează salariul într-un cont BCR, beneficiază de o marjă a dobânzii de 2,5%.BCR a primit în cadrul acestui program o sumă suplimentară în valoare de 45 milioane de euro pe care o va acorda sub formă de credite în lei.Poate beneficia de credit Prima Casă orice persoană fizică care nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, nici o locuință, indiferent de modul și momentul în care a fost dobândită, sau care deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați.După cum spuneam, dobânda este variabilă și este formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,50% pe an. Clienții trebuie să dispună de un aport personal (avans) de minim 5%. Banca acceptă până la trei coplătitori.De exemplu, pentru un credit de 160.000 lei, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară în acest moment (variază în funcție de ROBOR) este de aproximativ 1.189 lei.