Prezidenţialele faultează bugetele de stat pe 2015

Prezidențialele faultează bugetele de stat pe 2015

Economia și populația plătesc un greu tribut alegerilor prezidențiale. Nu mai are cine să le facă legi noi sau să le îndrepte pe cele vechi și strâmbe, căci parlamentarii sunt în vacanță electorală. Nu mai are cine să administreze afacerile statului, să investească în infrastructură, să atragă fonduri europene, să privatizeze unitățile falimentare, să rezolve crizele din învățământ și sănătate, întrucât guvernul este prea ocupat cu pomenile electorale. Astfel stând lucrurile, nu-i de mirare că pregătirea bugetului pe 2015 a fost lăsată să aștepte în antecamera guvernării până după cel de al doilea scrutin. Legea finanțelor publice stabilește un calendar foarte riguros în privința bugetelor statului. Până la 30 septembrie 2014, ministerul condus de Ioana Petrescu ar fi trebuit să depună la guvern proiectele legilor bugetare și ale bugetelor. De atunci și până acum Guvernul Ponta ar fi trebuit să le studieze și să le aprobe, astfel încât, până miercuri, 15 octombrie 2014, cel mai târziu, să le depună la Parlament, pentru a fi adoptate.De ce trebuie respectat cu sfințenie calendarul? Din simplul motiv că mecanismele economiei și societății românești depind, în lanț, de bugetele de stat. Sistemul socio-economic este organizat piramidal. De bugetele de stat, aflate la vârf, depind bugetele de pe toate palierele, de la nivel de instituții centrale până la cel al administrațiilor locale și al unităților economice cu capital de stat. De bugetele statului depind, de asemenea, bugetele și planurile de afaceri ale agenților economici și bugetele populației.Orice întârziere față de calendarul bugetar se traduce în costuri și pierderi economice și sociale. Spre exemplu, în lipsa bugetului de stat, sunt amânate programele de investiții și atragerea finanțărilor europene. Nu trebuie să mai explic ce consecințe are acest fapt. Sunt convins că „șantierul” viitoarei construcții bugetare nu a fost abandonat total de lucrătorii Ministerului de Finanțe, dar cred că aceștia nu pot avansa cu lucrarea, întrucât nu au „planurile” și toate „cărămizile”. Într-un fel va arăta „arhitectura” bugetelor de stat, dacă va câștiga premierul Victor Ponta alegerile prezidențiale; altă „arhitectură” va fi aleasă, dacă va pierde. Ce obiective majore vor sta la baza viitorului buget de stat? Guvernul nu pomenește un cuvânt despre construcția de autostrăzi, șosele și poduri, despre reamenajarea cursurilor de apă care se revarsă la cea mai mică ploaie, despre proiecte europene și noi locuri de muncă. Vorbește doar despre ajutoare sociale, majorări de pensii, creșteri salariale. Se poate construi un buget doar pentru a împărți pomeni? Nu se cunoaște nici cum va arăta fiscalitatea în 2015. Ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu, susține că se lucrează la schema de calcul a accizelor. Este clar că nu se intenționează revenirea la sistemul de accizare ce a funcționat până în 2013. Va fi unul mai împovărător decât cel din 2014, pentru a acoperi golul lăsat de reducerea cu 5% a CAS și cu 0,5% a taxei pe stâlp? Cred că proiectele bugetelor de stat n-au fost finalizate și din simplul motiv că Guvernul Ponta nu are de ce se lăuda cu ele, în campania electorală. Dacă acestea ar stimula investițiile, creșterea economică, a locurilor de muncă și atragerea de fonduri europene, fiți siguri că premierul candidat la funcția supremă în stat n-ar rata ocazia și le-ar folosi ca agent electoral.