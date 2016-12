„Prezenţa militară americană în Dobrogea va creşte semnificativ“

Interviu cu ambasadorul SUA la București, Mark Gitenstein

„Prezența militară americană în Dobrogea va crește semnificativ“

Constanța Air Show 2011 a avut în rândul invitaților speciali și pe ambasadorul SUA la București, Mark Gitenstein. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, acesta explică în ce măsură am putea obține mai ușor vize pentru SUA, ce parte a Românieil-a impresionat și ce crede despre țara noastră.- Se tot discută despre anumite modificări care ar face ca românii să obțină mai ușor viza pentru SUA. Despre ce este vorba, mai exact?- Legea actuală spune că, pentru ca cetățenii români să intre în programul de excepție de la vize (Visa Waiver), rata de refuz a cererilor de viză trebuie să fie sub 3%. Acum ajunge undeva în jur de 20 sau peste 20%. Deși situația s-a îmbunătățit puțin în ultimul an, oricum este departe de 3%. Dacă legea se modifică, atunci nu va mai fi o chestiune de rată de refuz a cererilor de viză, ci una ce ține de depășirea perioadei pentru care românii au dreptul să stea în țara noastră. Să spunem că cineva primește o viză pentru trei luni, dar poate să rămână în Statele Unite patru sau cinci luni. Analizăm numărul de cetățeni români care vor sta peste perioada pentru care au primit viza și dacă ar fi să arate sub 3% din toți cei care au primit vize, în oricare dintre anii următori, atunci România intră în acest program de exceptare de la vize. Nu știm când se va întâmpla acest lucru. Dar există multe stări de dacă aici. Mai întâi legislația tre-buie aprobată, trebuie să nu fie modi-ficată, trebuie să se aplice și în România, și actualul proiect legislativ se referă și la România, și respectiv această rată a românilor care nu depă-șesc perioada pentru care a fost acordată viza trebuie să rămână sub 3%.- Referitor la prezența militară în Dobrogea, vor exista ceva modi-ficări?- Există planuri pentru ca această prezență să crească în mod semnificativ. Există o operațiune acum, care este în pregătire, pentru ca și Comandamentul de Transport Militar American să folosească Constanța drept punct nodal pentru trecerea unor cantități foarte mari de echipamente. Asta înseamnă că nu doar personalul militar american va participa la această activitate, ci și personal militar românesc. Este o linie de transferat în apropiere și echipa-mentul ar trebui mutat de pe calea ferată în avioanele pentru transport. Este o operație semnificativă și probabil că în viitor se va extinde. Operațiunea aceasta de transport a Comandamentului de Transport Militar American ar putea implica nu doar aeroportul Kogălniceanu, ci și Portul Constanța. - Că tot suntem la Constanța, ați ajuns pe litoralul românesc cu familia?- Am fost în Delta Dunării, de două ori. Am fost odată la Sulina, pentru un week-end, unde am stat într-un hotel plutitor. Am pescuit, am făcut multe fotografii, am vizitat gurile Dunării, ne-am plimbat pe plajă. A doua oară am venit cu familia și cu câțiva prieteni. Am făcut acolo multe drumeții și apoi am pescuit. Am pescuit și prima oară, dar a doua oară am prins mult mai mult pește. Eu și familia mea preferăm zonele mai izolate, dar îmi place foarte mult și această zonă.- Este promovat bine turismul românesc? Este loc și de mai bine?- Întotdeauna poate fi îmbunătățit, dar problema adevărată a turismului în România este infrastructura. Cred că mult mai mulți oameni ar veni în această țară dacă ar fi mai ușor de ajuns aici și mai ales dacă drumurile ar fi mai bune. Acesta ar fi cel mai bun motiv pentru ca autostrada Transilvania să fie construită. Cred că ea s-ar amortiza foarte repede. - Cinci cuvinte care vă vin în minte atunci când sunteți întrebat de România.- Frumoasă, oameni deștepți, casa mea, oameni foarte energici, oameni care iubesc americanii. Și americanii care sunt aici iubesc România!