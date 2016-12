Previziunile economice ale UE: perspectivele s-au îmbunătăţit, dar continuă să existe riscuri

Previziunile economice ale UE: perspectivele s-au îmbunătățit, dar continuă să existe riscuri

Comisia Europeană a publicat raportul privind previziunile economice de iarnă. Pentru prima dată din 2007, se așteaptă ca economiile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să crească din nou în acest an, conform previziunilor din iarnă ale Comisiei Europene. Se preconizează că, în cursul acestui an, activitatea economică va înregistra o creștere moderată în UE și în zona euro, urmând ca aceasta să se accelereze și mai mult în 2016. Potrivit prognozelor, creșterea urmează să atingă în acest an 1,7 % pentru UE în ansamblu și 1,3 % pentru zona euro. În 2016, creșterea economică anuală, susținută de consolidarea cererii interne și externe, de politica monetară foarte acomodativă și de o orientare bugetară în general neutră, ar trebui să ajungă la 2,1 % și, respectiv, 1,9 %.