Preţurile sar în aer cu 1 aprilie

Nu e păcăleală

Prețurile sar în aer cu 1 aprilie

r Începând de azi plătim un nou bir: acciza de 7 eurocențiNu-i păcăleală: 1 aprilie este Ziua Scumpirilor. Începând de astăzi, pentru fiecare litru de benzină și motorină cumpărat de la pompă, statul percepe o acciză suplimentară de 7 eurocenți. În fapt, consumatorii vor achita cu 8,68 euroecenți mai mult pe litru (acciza plus TVA). Introducerea noului bir a fost criticată în repetate rânduri de președintele României, Traian Băsescu. Ieri, șeful statului a luat din nou poziție, declarând că bugetul nu are nevoie de această supra-acciză și că banii obținuți vor fi folosiți de actuala putere în campaniile electorale din 2014. „Acciza de 7 eurocenți este un abuz împotriva populației și economiei” - a afirmat Băsescu.Premierul Victor Ponta a reacționat, de fiecare dată, lansând acuzații la adresa președintelui și susținând că acciza este necesară construcției de autostrăzi. Afirmațiile lui sunt contrazise de faptul că noua acciză nu este colectată într-un cont distinct, cu destinație pre-cisă. Mai mult, Ioana Petrescu, ministrul Finanțelor publice, a declarat că fără acciza de 7 eurocenți nu pot fi achitate pensiile și salariile bugetarilor. Ieri, benzinăriile din întreaga țară au înregistrat o creștere substanțială a vânzărilor. Atât populația, cât și agenții economici și-au făcut aprovizionarea cu carburanți, din dorința de a mai reduce din viitoarea pagubă. Unii comercianți au profitat de creșterea cererii și au majorat cu 10 până la 16 bani prețurile. Dar scumpirile substanțiale au venit de la ora zero a zilei de 1 aprilie.Tot de astăzi se scumpesc și gazele. Populația (clienții casnici reglementați) va plăti un preț majorat cu 2%. Creșterile vor continua astfel: 3%, de la 1 iulie 2014; 3%, de la 1 octombrie 2014; 2%, de la 1 ianuarie 2015; 100%, până la 31 decembrie 2018.În schimb, de la 1 aprilie, clienții non-casnici reglementați vor plăti un preț cu 5% mai mare. În cazul lor, calendarul scumpirii gazelor este următorul: 5%, de la 1 iulie 2014; 4%, de la 1 octombrie 2014.Există și o excepție: pentru marii consumatori industriali care se aprovizionează cu gaze de pe piața liberă, prețul de referință se menține la nivelul de la 1 ianuarie 2014 (230 dolari/1000 mc).Prețul curentului electric ar fi trebuit să crească atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali, dar, sub presiunea patronatelor și sindicatelor, Guvernul Ponta a decis să nu majoreze cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi. Pentru anul 2014, ea rămâne la nivelul celei din 2013, respectiv 11,1% din con-sumul final brut de energie electrică.De la 1 aprilie, fumătorii vor plăti o acciză majorată. Creșterea în cazul accizei specifice la țigări este de 5,4%, iar la acciza totală, de 3,17%.Singura veste bună este că, de astăzi, apelurile telefonice efectuate în alte rețele vor costa mai puțin. Tarife maxime pentru apelurile efectuate în rețelele fixe din Ro-mânia se reduc de la 0,67 eurocenți pe minut la 0,14 eurocenți, iar cele pentru apelurile realizate în rețe-lele mobile coboară de la 3,07 eurocenți pe minut la 0,96 euro-cenți.Noua creștere a fiscalității și prețurilor energetice vine după ce, la 1 ianuarie 2014, au fost introduse impozitul pe construcțiile speciale (impozitul pe stâlpi) și contribuția la asigurările de sănătate pentru cei ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, a fost schimbat modul de calcul al echivalentului în lei al accizelor, în avantajul statului, iar redevențele miniere au fost majorate. Șocul creșterii fiscalității și al prețurilor energetice, de la 1 aprilie, va genera efecte în lanț în întreaga economie, asupra tuturor prețurilor. Doar gradul ridicat de sărăcie al populației și nivelul scăzut al consumului le va mai ține în frâu. Din cauza supra-accizei de 7 eurocenți și a schimbării modului de calcul al echivalentului în lei al accizelor, BNR a fost nevoită să revizuiască prognoza privind inflația pe 2014. Banca Națională este, totuși, optimistă. Ea speră că producția agricolă din acest an va fi la nivelul celei din 2013, ceea ce ar determina reducerea prețurilor alimentelor. Astfel, presiunile asupra inflației s-ar mai tempera. Deși creșterea fiscalității și a prețurilor este suportată de consumatorul final, de populație, cea mai mare parte a electoratului nu înțelege acest lucru. Altfel nu se explică poziția înaltă de care se bucură Victor Ponta și coaliția PSD - PC - UNPR, în sondaje. Or fi fericiți alegătorii că le scade nivelul de trai și prin votul lor vor să-i mulțumească din inimă Partidului?