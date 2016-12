Preţurile pentru petrecerea Revelionului 2010 la munte încep de la 180 - 200 euro de persoană

Prețurile pentru petrecerea Revelionului 2010 la munte încep de la 180 - 200 euro de persoană

Constănțenii care vor să petreacă Revelionul 2010 la munte și nu și-au făcut rezervări mai au o șansă. Există numeroase oferte turistice autohtone și destule camere libere. Însă, pentru a pleca la pensiunile și hotelurile din Valea Prahovei, Maramureș sau Bucovina, trebuie să ai un buget de cheltuieli considerabil. Pentru a putea rezerva o cameră într-o unitate de cazare de la munte, în primul rând trebuie să fii pregătit să achiți un avans între 35% și 50% din valoarea totală a pachetului de Revelion, potrivit unui sondaj realizat de ziarul „Cuget Liber” printre proprietarii de pensiuni și reprezentanții hotelieri. Astfel, la pensiunea „Cehov”, din regiunea Bran - Moeciu, un sejur de patru nopți, în perioada 30 decembrie 2009 - 3 ianuarie 2010, îl costă pe constănțean 300 euro, incluzând mic dejunul, cina și masa festivă de Revelion. Pârtia de schi de la Bran este la 5 kilometri de pensiune, iar la 10 minute de mers pe jos este complexul „Wolf” (piscină, bowling, biliard, pub). Cina de Revelion cuprinde canapeuri cu somon și icre negre, platou cu preparate tradiționale de porc, roșii umplute cu vinete, pește file cu cartofi natur, sărmăluțe, precum și tort tiramisu și cozonac. Hotelul de patru stele „Anda” din Sinaia are o ofertă ce include cinci nopți de cazare, demipensiune, cină festivă de sfârșit de an cu program artistic, tombolă cu premii, colinde, foc de artificii, acces la club (biliard, jocuri de societate), la un preț de 1.750 lei (loc în cameră dublă sau matrimonială), respectiv 2.200 lei (loc în apartament). Sejurul poate începe în oricare din zilele de 28, 29 și 30 decembrie 2009. Cazarea de Revelion la pensiunea - restaurant „Carpatic Villa” din Predeal cuprinde cinci nopți plus una gratis și începe de pe 29 decembrie 2009, până pe 3 ianuarie 2010. Prețul pachetului este de 2.000 lei de persoană. Oferta mai cuprinde mese tradiționale românești, cina festivă, precum și trecerea dintre ani cu focuri de artificii și concursuri surpriză. De asemenea, mai poți opta și pentru petrecerea noului an la „Păstrăvăria Albota”, pentru 2.720 lei pe sejur - all-inclusive. Tariful include patru nopți de cazare (30 decembrie 2009 - 3 ianuarie 2010), cina festivă de Revelion, acces saună, sală fitness, internet, masă de tenis, călărie, baie în lapte de capră pentru doamne, plimbare prin păstrăvărie, precum și un concurs de pescuit. Pentru cei care vor să petreacă sfârșitul de an în Bucovina, pensiunea „Leagănul Bucovinei”, de trei stele, cu șapte camere (cinci deluxe și trei standard) și două apartamente, oferă un pachet de patru nopți în regim de demipensiune (mic dejun și cina) și masa festivă din 31 decembrie 2009 spre 1 ianuarie 2010. Prețul pachetului este de 180 euro de sejur, pentru o cameră standard, respectiv 230 euro pentru un apartament. Pentru petrecerea Revelionului 2010 în Maramureș, constănțeanul trebuie să plătească cel puțin 790 lei, pentru un loc într-o cameră dublă (patru nopți, demipensiune și masă festivă pe 31 decembrie), la pensiunea „Coltău”. Pachetul turistic de trei nopți, pensiune completă și masă festivă la cabana „Mogoșa”, pe malul Lacului Bodi (la 18 kilometri de Baia Mare) costă 1200 lei de persoană. În plus, ho-telul de două stele „Cerbul” din Borșa oferă șase nopți de cazare, bonuri valorice de 70 lei pe zi, de persoană și masa festivă de Revelion, la un preț de 1.290 lei de persoană.