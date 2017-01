Preţurile grânelor au scăzut cu 40% înainte de seceriş

Prețurile grânelor au scăzut cu 40% înainte de seceriș

Se apropie campania de recoltare a grânelor. „Secerișul orzului va începe peste opt - zece zile, iar al grâului, în perioada 25 iulie - 1 iulie. Din cauza ploilor s-a prelungit perioada de vegetație“, a declarat Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați.Debutul lucrărilor de recoltare depinde de starea vremii. „Județul Constanța a fost privilegiat în privința umidități. N-am avut atâta ploaie în ultimii cinci ani cât a fost în această primăvară. În două săptămâni am avut 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar acum se anunță debite de 35 - 40 de litri. E prea mult deodată. Acum, culturile au nevoie de un pic de căldură” - spune Lămureanu.Instalațiile de irigații „șomează” pe câmpuri, căci Cel de Sus a vrut ca fermierii să facă economie la apă și electricitate în această primăvară.Dar pierd pe altă parte. Din cauza excesului de umiditate, s-au înmulțit buruienile. În plus, a apărut pericolul de boli foliare. La floarea soarelui, la numai o lună și jumătate de la semănare, fermierii sunt nevoiți să aplice tratamente cu fungicide, începând de săptămâna viitoare.Grindina de acum trei zile a afectat ușor culturile de floarea soarelui și de porumb. Din fericire, a fost măruntă, cât bobul de mazăre, astfel că plantele au puterea să își revină.„Semănăturile arată extraordinar de frumos. Sunt de expoziție. Problema este să putem recolta. Dacă mai țin ploile, vom avea necazuri la seceriș. Crește iarba prea mare și nu vom mai putea recolta la fel de bine”, spune fermierul.Cât de mari vor fi producțiile la hectar? Nimeni nu se hazardează să facă estimări sau să spere că vor fi superioare celor din 2015, când s-au înregistrat recolte record de cereale. Dar oricât de mari vor fi, primii care vor profita de pe urma lor nu sunt fermierii, ci marii angrosiști internaționali, cei ce dețin controlul asupra prețurilor. Piața românească este dominată de case de comerț precum: Ameropa, Cargill, Glencore, Toepfer, Bunge, Agricover, United Grain, Brise.După ce s-au păcălit ani la rând și au înțeles cum funcționează mecanismul prețurilor, fermierii au contractat cel mult 30% din viitoarea recoltă de cereale. Au făcut foarte bine, întrucât prețurile au început să coboare vertiginos.„În preajma secerișului, în anii în care se anunță recolte bune, angrosiștii taie vârtos din prețuri. Drept urmare, fermierii preferă să vândă mai puțin acum, să depoziteze recolta și să aștepte prețuri mai bune spre toamnă. La această oră, ofertele de prețuri pe tona de produs sunt cu 40% mai mici decât anul trecut. Iată câteva dintre ele: 125 euro, la orz; 130 -135 euro, la grâu; 350 - 360 euro, la rapiță; 220 euro, la mazăre”, relatează vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați.Fermierii se pregătesc să iasă în stradă. Pe data de 7 iunie vor protesta la București, în piața Izvor. Agricultorii sunt nemulțumiți că nu au primit subvenția, deși sunt aproape de campania de recoltat. „În niciun an nu s-a întâmplat așa ceva”, afirmă Gheorghe Lămureanu.