Preţurile de pe litoral intră la apă! Iată cât te costă luna viitoare o săptămână la mare

Prețurile de pe litoral intră la apă! Iată cât te costă luna viitoare o săptămână la mare

În perioada 2 - 29 septembrie se desfășoară ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru toți”, au anunțat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD), ai Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și ai Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).Pentru a veni în sprijinul turiștilor, ediția din acest an beneficiază de aceleași tarife maximale din ediția mai - iunie 2013, ceea ce înseamnă că pachetele pot avea chiar și prețuri inferioare acestor plafoane tarifare.Tarifele maximale pentru această ediție (sejur 6 nopți / persoană) ajung până la :205 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 1* fără mic dejun235 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 2* fără mic dejun265 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 3* fără mic dejun315 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 2* cu mic dejun425 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 3* cu mic dejun485 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 4* cu mic dejun605 lei / 6 nopți / persoană - Hotel 5* cu mic dejunCa și la ediția precedentă, turiștii pot opta și pentru varianta All Inclusive, care asigură toate cele trei mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă.Tarifele maximale pentru sejururi All Inclusive de 5 nopți / persoană ajung până la:Hotel 3* ALL INCLUSIVE: 765 lei / 5 nopți / persoanăHotel 4* ALL INCLUSIVE: 875 lei / 5 nopți / persoanăHotel 5 *ALL INCLUSIVE: 985 lei / 5 nopți / persoană