Preţurile BCA sunt la nivelul cel mai scăzut din ultimii zece ani

Moment favorabil pentru cumpărători

Prețurile BCA sunt la nivelul cel mai scăzut din ultimii zece ani

Vânzările de materiale de construc-ții au fost în ușoară scădere în lunile noiembrie și decembrie 2010, pentru ca în ianuarie 2011 și în prima jumătate a lunii februarie să înregistreze un salt. Apoi, au început să scadă din nou, tendință ce a coincis înăspririi condițiilor atmosferice, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Secăreanu, directorul general al companiei „Celco” SA. Construiesc cu bani de-afară De circa jumătate de an prețurile BCA și ale tuturor materiilor prime înglobate în acest produs au rămas neschimbate. În cazul BCA, ele se situează la nivelul cel mai scăzut din ultimii zece ani, afirmă Ion Secăreanu. „Sperăm că piața se va redresa și că vom vinde cel puțin la nivelul anului 2010. Suntem optimiști. De altfel și programele noastre de producție și de vânzare pe 2011 au fost proiectate pornind de la acest obiectiv.” Piața de desfacere a „Celco“ SA se întinde până în nordul Moldovei, o zonă atractivă pentru producătorii de materiale de construcții. „Mulți locuitori din acea regiune muncesc în străinătate. Cu banii câștigați, cumpără materiale de construcție. Vânzările mai bune din ianuarie și februarie sunt legate și de acest fenomen socio-economic. Mai mult de jumătate din producția noastră a plecat spre zona de nord a țării” - a precizat directorul general. Calitate și servicii adăugate În perioada de criză economică, competiția este decisă de preț. Cum concurența este foarte dură, „Celco” nu și-a permis să se prezinte în piață cu prețuri mai mari decât ale celorlalți producători. Dar când toată lumea vinde ieftin, diferența, vrei nu vrei, o face calitatea. „Noi am vândut bine în ianuarie și februarie și datorită faptului că toate produsele noastre - BCA, adezivi și var - sunt de foarte bună calitate. Am investit în domeniul calității. În prezent, spre exemplu, executăm reparația capitală a întregului flux de producție și montăm un cazan nou de 18 tone de abur pe oră, care ne ajută considerabil în fluxul tehnologic și tratarea termică a BCA. Investiția se ridică la circa un milion de euro și ne asigură că nu vom avea probleme privind calitatea” - afirmă Ion Secăreanu. Astăzi, vânzările nu pot fi susținute dacă nu adaugi și servicii conexe produselor. Ce oferă „Celco”? Transportul gratuit în toată Dobroge, demonstrații de zidărie, instruirea constructorilor în lucrul cu materialele proprii. Anul noutăților În iunie, producătorul constănțean va ieși pe piață cu un produs nou. La fabrica de var, urmează să fie pusă în funcțiune o mașină de ambalat acest produs în saci de plastic vidați, care vor avea un termen de garanție nu de 6 luni, cât este în prezent, ci de 2 ani. Este vorba de o premieră în Româ-nia, afirmă directorul general. Sacii vor avea diferite greutăți, de la 10 kg la 40 kg, care vor putea fi expuși în rafturile super și hiper-market-urilor. Prin această investiție, piața varului se va lărgi extraordinar de mult pentru „Celco“, dacă avem în vedere faptul că în țară există aproape 600 de astfel de mega-magazine. Fabrica se va apropia mai mult de cumpărător și de nevoile lui. Un gospodar care va dori să văruiască o cameră sau două din casă nu va mai trebui să cumpere un sac de 25 kg și să arunce cantitatea care-i prisosește. Va cumpăra strictul necesar - 10 kg, spre exemplu. Va depune mai puțin efort și va face economii. Tot în acest an, secția de adezivi va ieși pe piață cu noi produse: mortar de tencuială automatizată, mortar M5 și șapă autonivelantă. „Celco” a obținut permisul de exploatare în cariera Corbu - Tașaul și urmează să achiziționeze echipamentele necesare. În 2011, va începe să extragă calcar pentru fabrica de var. Pentru realizarea acestei investiții, compania va încerca să obțină finanțare europeană. Un alt proiect de investiții, pentru care vor fi accesate fonduri europene, vizează o linie de măcinare a calcarului pentru fabricile de adezivi și fabricile de asfalt.