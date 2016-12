Preţuri de la 45.000 de euro la 15 milioane euro pentru hoteluri şi pensiuni scoase la vânzare

Prețuri de la 45.000 de euro la 15 milioane euro pentru hoteluri și pensiuni scoase la vânzare

21 Iulie 2011

Numărul ofertelor de vânzare a hotelurilor și pensiunilor de pe litoral și din zonele de munte a scăzut cu 70% la jumătatea anului, în plin sezon estival, față de luna ianuarie, conform unei analize a site-ului imobiliare.ro. Dacă în luna ianuarie, în zonele turistice din România, existau 255 de hoteluri și pensiuni scoase la vânzare prin intermediul portalului, în prezent, numărul anunțurilor pe acest segment este de 70. În 18,2% din cazuri, prețurile nu depășesc 200.000 de euro, iar 26% din anunțurile de vânzare a unor pensiuni și hoteluri se înscriu în intervalul de preț cuprins între 200.000 și 500.000 de euro, în timp ce 27,3% din anunțuri au un preț de afișare cuprins între 500.000 și un milion de euro. Unitățile pentru care se solicită un preț cuprins între unu și două milioane de euro reprezintă 19,5% din totalul ofertei, iar 9% din hoteluri afișează prețuri mai mari de două milioane de euro. În această perioadă a anului, cele mai multe oferte sunt la Brașov (19,5%). Urmează Constanța (14,3%), Cluj (10,4%), Hunedoara (9,1%), Prahova, dar și Timiș (ambele cu 7,8%). Cel mai scump hotel scos la vânzare în acest moment aflat în baza de date a site-ului imobiliare.ro este situat în zona centrală a municipiului Oradea și costă 15 milioane de euro. Hotelul desfășurat pe cinci nivele, S+P+2E+M, are patru stele și a fost construit în 2009. La polul opus se află o pensiune cu opt camere din masivul Retezat, situată la nouă kilometri de Cabana Pietrele, în județul Hunedoara. Pensiunea a fost construită în 2007. Imobilul este din lemn, are două corpuri, fiecare parte cu patru încăperi. Pensiunea are 112 metri pătrați la care se adaugă un teren cu o suprafață de 1.400 metri pătrați. Proprietarul solicită un preț de 45.000 de euro.