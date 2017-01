Preţul petrolului s-a prăbuşit de la 145 sub 120 dolari pe baril

În numai trei săptămâni

Prețul petrolului s-a prăbușit de la 145 sub 120 dolari pe baril

În urmă cu două luni, jucătorii de pe piața petrolului estimau că prețul barilului va sări de 200 de dolari până la finele anului. Părea o prostie să nu le dai crezare. Cotațiile petroliere erau de la o zi la alta tot mai mari și valorile de peste 140 de dolari pe baril le confirmau estimările. Apoi, de la jumătatea lunii iulie s-a întâmplat ceva și țițeiul a început să se ieftinească. De la 145 de dolari pe baril, cotațiile au coborât sub 120 de dolari. Ieri, la prânz, petrolul brut Brent se vindea cu 118,26 dolari. Întrebarea este: ce anume a determinat schimbarea de tendință de pe piața petrolieră? Se știe că scumpirea excesivă a țițeiului și a derivatelor sale nu a fost rodul creșterii economice, ci al speculațiilor bursiere. După prăbușirea pieții imobiliare din Statele Unite ale Americii, numeroși investitorii s-au retras de pe piețele de capital și s-au refugiat pe cele de materii prime, în speranța obțineri unui randament cât mai mare pentru capitalul lor. Astfel că nu doar prețul țițeiului a explodat, ci și al minereului de fier, al oțelului, al cărbunelui. S-a ajuns în situația în care mai bine de jumătate din prețul acestora era rezultatul speculațiilor bursiere, fără nicio legătură cu nevoile economiei ori cu costurile reale de producție. Acum, prețul scade constant, pentru că cererea se reduce dramatic. Să ne înțelegem: nu-i vorba de cererea efectivă de petrol. Economia mondială, în ciuda semnelor vizibile de recesiune, are nevoie de tot mai mulți carburanți. În schimb, a scăzut cererea de contracte petroliere la termen, tranzacționate la bursă, în raport cu oferta. Aceasta arată că jucători importanți și-au retras capitalurile după ce au reușit să le înmulțească. Mișcarea a început din momentul în care guvernele principalelor opt țări industrializate și din Uniunea Europeană au anunțat că vor mări stocurile de carburanți, pentru a putea interveni pe piață. În prezent, cei ce au rămas cu contractele, încearcă să le vândă în pierdere, pentru a-și minimiza paguba. Până unde va coborî prețul? Sub 100 de dolari, sub 80 de dolari sau mai jos? Pentru economia mondială, noua tendință constituie o gură de oxigen. Este de așteptat să asistăm la un proces general de dezinflație, dacă ieftinirea carburanților se va consolida. Pe de altă parte, recesiunea va fi temperată și, s-ar putea să asistăm chiar la reluarea creșterii economice. Momentul reducerii prețurilor petroliere este favorabil sectoarelor vulnerabile, legate direct de carburanți. Agricultorii aflați în plină campanie de recoltare și transportatorii rutieri vor fi avantajați, iar de acum înainte, producătorii de energie termică se pot gândi să facă stocuri de carburanți ieftini pentru iarnă.