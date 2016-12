Preţul pâinii stă la dospit

Prețul pâinii stă la dospit

Veștile de pe piața mondială a cerealelor nu sunt de loc bune. Pe meridianele comerțului cu grâu s-au acumulat tensiuni. Derapaje Calamitățile din acest an (inundații, secetă, incendii) au afectat recoltele unui număr mare de producători, cu deosebire din Europa. O serie de state au anunțat pierderi cantitative și calitative însemnate la producția de grâu, iar unele dintre ele au luat deja măsuri de restric-ționare a exporturilor. Toate aceste „derapaje” se însumează în prețuri - cel mai sensibil barometru al schimbărilor petrecute în piață. Chiar dacă astăzi nu se poate vorbi de o criză a grâului, evoluția cotațiilor bursiere arată că prețul pâinii nu va rămâne bătut în cuie. Vom importa grâu Referindu-se la situația din România, Maria Ionescu, specia-list în relații publice, din cadrul „Dobrogea Grup”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Asistăm la o tendință de creștere a prețurilor de pe piața internă a cerealelor. Motivele sunt clare: suspendarea temporară a exporturilor de grâu de către Rusia, creșterea prețului pe piața internațională, calitatea scăzută a grâului românesc ca urmare a inundațiilor. Acestea sunt câteva dintre motivele care, cu siguranță, vor duce la scumpirea produselor de morărit și panificație. Așteptăm să se finalizeze recoltarea. Din datele pe care le avem până acum, problema o constituie calitatea grâului. Probabil va fi necesar să se recurgă la importul de grâu de panificație, la indiferent ce prețuri vor fi pe piața internațională.” Greu de prevăzut Întrebată cum vor evolua prețurile în industria morăritului și panificației în viitorul apropiat, Maria Ionescu a spus: „Nu putem face nicio previziune privind creșterea prețului făinii și pâinii. Cel puțin la data de 1 septembrie, noi nu vom scumpi pâinea, așa cum au anunțat celelalte companii de morărit și panificație că vor face. De altfel, nici atunci când a fost majorată cota de TVA la 24%, nu am mărit prețurile la principalele produse de bază. Mai multe sortimente au rămas la același preț și am suportat diferența de TVA. Peste zece zile, vom avea o nouă ședință a consiliului de administrație. De abia atunci se va stabili ce vom face. Bineînțeles, noi încercăm să nu mărim prețurile.” „Farul“ prețurilor Am adresat aceste întrebări grupului de firme „Dobrogea” pentru că prețurile practicate de el constituie un reper pentru ceilalți competitori. Potrivit statisticilor întocmite de agenții independente, specializate în analiza de piață la nivel național, „Dobrogea Grup” ocupă prima poziție în topul morarilor din România, cu o cotă pe piața făinii de 23%, din punct de vedere cantitativ, și 23,3%, din punct de vedere valoric. La nivelul județului Constanța, grupul deține o cotă de 70% din piața pâinii. Este firesc ca, în aceste condiții, morarii și brutarii aflați în competiție cu „Dobrogea Grup” să practice prețuri mai scăzute (chiar și prin metoda evaziunii fiscale, după cum o demonstrează controalele autorităților), pentru a se menține în piață. Dacă „Dobrogea Grup” nu va ridica prețurile, cei mai mulți dintre ei nu vor îndrăzni să scumpească pâinea. Concurența este mult mai vizibilă în hiper-market-uri, unde se întâlnesc numeroși producători și se vând cele mai mari cantități de pâine. Rapiditatea cu care dispar din galantare anumite produse, dar și stabilitatea prețurilor indică cine conduce, de fapt, competiția la Constanța. Puțină statistică În ultimul deceniu, producția anuală medie, de grâu, la nivel mondial a fost de 610,46 milioane tone. Cei mai importanți 10 producători, cu o pondere de 83% în total, dețin următoarele cote: UE - 21,5% (131,23 milioane tone), China - 16,45% (100,44 milioane tone), India 11,93 - % (72,82 milioane tone), SUA 9,34 - % (57,04 milioane tone), Rusia - 7,84 % (47,88 milioane tone), Canada - 3,89% (23,73 milioane tone), Pakistan - 3,41% (20,82 milioane tone), Australia - 3,24% (19,81 milioane tone),Turcia - 2,82% (17,19 milioane tone) și Ucraina - 2,73% (16,66 milioane tone). Între anii agricoli 2000 - 2001 și 2009 - 2010 a avut loc o schimbare a ierarhiilor, SUA cedând locul patru Rusiei. Recent, Federația Rusă a anunțat că sistează exportul de grâu, deoarece producția a fost afectată de secetă și incendii. La rândul ei, Ucraina a luat decizia să reducă la jumătate exporturile de cereale.