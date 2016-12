Preţul cărnii de porc, creştere de peste 50%

Prețul cărnii de porc, creștere de peste 50%

Prețul cărnii de porc a crescut cu o medie de 54% de la începu-tul acestui an după ce excedentul de carne de porc de pe piață a scăzut, marii producători de carne de porc din UE preferând să exporte în Asia, potrivit specialiștilor din piață.„Marii producători și exportatori precum Spania, Germania, Danemarca au exportat în Asia cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent, ca atare a scăzut presiunea pe piața europeană, implicit și la noi“, a declarat, pentru Ziarul Financiar, Ioan Ladoși, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).Alți factori care au contribuit la creșterea prețului cărnii de porc este consumul crescut de carne de porc proaspătă din perioada verii, un fenomen care are loc în fiecare an.Procesatorii de carne din piață confirmă modificările apărute asupra prețurilor, însă afirmă că pentru unele produse din carne de porc prețurile au rămas neschimbate. Marcel Rusu, proprietarul companie Superstar Com din Rădăuți, cu activități în prelucrarea cărnii, spune că prețurile s-au stabilizat deja, iar din septembrie se așteaptă la o scădere.