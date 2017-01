„Premiu“ de 900 milioane euro pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi reforme structurale

„Premiu“ de 900 milioane euro pentru reducerea cheltuielilor bugetare și reforme structurale

Reducerea drastică a cheltuielilor și reforme structurale - acestea sunt măsurile convenite cu Guvernul României, a declarat Jeffrey Franks, șeful delegației FMI, la conferința de presă organizată cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră. Din analiza făcută de specialiștii FMI și Uniunii Europene rezultă că impactul crizei asupra României a fost peste așteptări. Acest lucru s-a datorat printre altele dezechilibrelor din sectorul bugetar. De aceea, numărul angajaților de la stat va trebui să scadă cu 250.000 în următorii ani, tot atât cu cât a fost suplimentat în perioada 2006-2008. Performanțele economice până în luna martie 2010 au fost relativ bune. În lipsa măsurilor luate de guvern, deficitul bugetar ar fi ajuns la 9,1% în 2010, ceea ce ar fi fost nesustenabil, a afirmat Jeffrey Franks. „Am revizuit estimările privind creșterea economică a României în 2010. Au scăzut veniturile la buget și am văzut probleme la nivelul colectării taxelor. (…) A fost o creștere peste estimări a cheltuielilor, inclusiv cele cu pensiile” - a declarat șeful delegației FMI. El a precizat că s-a convenit asupra reducerilor de cheltuieli bugetare anunțate de guvernanții de la București și asupra unor reforme structurale care să ducă la economii fiscale permanente. „Dacă taxele în România sunt colectate eficient, nu va fi necesară creșterea lor” - a precizat Franks. Demn de notat este că sistemul bancar românesc a fost apreciat ca fiind puternic și stabil, asigurând o bază solidă pentru reforme și măsurile de creștere economică. Delegația FMI estimează că, în 2010, România ar putea avea creștere economică zero sau ușor negativă, iar în 2011, ar putea ajunge la o creștere economica de 3,6%. În 2011, deficitul bugetar trebuie redus la 4,4% din PIB, de la 6,8%, ținta din 2010. Fabienne Ilkovitz, șeful delegației Comisiei Europene, a atenționat că „trebuie în continuare lucrat la politica fiscală” și că „România are un grad de absorbție de doar 6% a fondurilor europene.” Țara noastră va primi următoarea tranșă din împrumutul de la FMI, în valoare de 900 de milioane de euro, după aplicarea măsurilor de austeritate decise de Guvernul Boc, a anunțat Jeffrey Franks. După cum se cunoaște, executivul a anunțat mai multe măsuri dure, printre care: de la 1 iunie, vor fi reduse cu 25% salariile din sectorul bugetar și cu 15%, pensiile și ajutorul de șomaj.