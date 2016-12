Premieră în Europa de Est. Cele mai mari companii de tancuri petroliere, prezente la Bucureşti

În organizarea Histria Shipmanagement

Premieră în Europa de Est. Cele mai mari companii de tancuri petroliere, prezente la București

În perioada 20-21 octombrie, la Athenee Palace Hilton din București, s-a desfășurat cea de-a 145-a conferință a operatorilor de tancuri „Informal Tanker Operators, Safety Forum”. Evenimentul, unul de anvergură mondială, a fost organizat de Histria Shipmanagement, una dintre cele mai performante companii de navigație care operează tancuri petroliere, fiind pentru prima oară când această conferință are loc în România, dar și într-o țară din Europa de Est.„Informal Tanker Operators, Safety Forum” este o reuniune a marilor companii din managementul tancurilor petroliere ce are loc de trei ori pe an (februarie, iunie, octombrie) în diferite colțuri ale lumii, unde această activitate maritimă are o îndelungată tradiție și o puternică însemnătate. Aici, marile companii din domeniu dezbat cele mai noi problematici privind securitatea și siguranța în navigație și desfășurarea activității, scopul principal fiind de a împărtăși unii cu alții incidentele, accidentele, dar și bunele practici pentru a limita și evita situațiile asemănătoare. „În acest cadru învățăm unii de la alții, învățăm din experiențele celorlalți. Fiecare reprezentant își împărtășește ultimele experiențe pozitive sau negative din siguranța pe mare a tancurilor petroliere tocmai pentru a evita pe viitor evenimentele nedorite”, ne-a declarat Daniel Solomon, reprezentantul companiei organizatoare, Histria Shipmanagement.Evenimentul de la București a debutat marți, 20 octombrie, cu o sesiune de prezentări a diferitor companii ce activează în domenii conexe managementului transportului maritim și a tancurilor petroliere.Cea de-a doua zi a fost dedicată exclusiv membrilor „Informal Tanker Operators, Safety Forum”, ca de fiecare dată discuțiile desfășurându-se în spatele ușilor închise. Reprezentanții companiilor și-au împărtășit ultimele evenimente, incidente și accidente, dar și bunele practici în domeniul tancurilor, întreaga discuție fiind confidențială.Principiul fundamental al acestui Forum este de a îmbunătăți siguranța maritimă și de a învăța din experiențele altora. Tradiția acestor întâlniri a rezistat de-a lungul timpului datorită naturii sale „informale”. Întâlnirea este de fapt o oportunitate pentru schimbul de informații, participanții împărtășindu-și detalii cu privire la incidentele și accidentele trăite, astfel încât să poată beneficia unii de experiențele celorlalți, scopul final fiind acela ca astfel de evenimente nedorite să nu se mai repete.