Pregătiţi-vă pentru Expoagroutil!

Pregătiți-vă pentru Expoagroutil!

Micii și marii fermieri constănțeni ar trebui să nu-și facă planuri pentru perioada 28 - 31 mai. Atunci, în stațiunea Mamaia, la Pavilionul Expozițional, are loc o nouă ediție a Expoagroutil.La ediția precedentă, suprafața utilă (standuri) a expoziției a fost de circa 5.000 mp, iar numărul de firme expozante, de aproximativ 50. Mai mult, în jur de 80% dintre firme participă cu regularitate în fiecare an la acest târg, unele având chiar peste 10-15 participări succesive. Aproape toate județele din țară sunt reprezentate la acest târg, municipiul București aflându-se pe primul loc, cu o pondere de circa 25 - 27% din totalul expozanților. De altfel, la fiecare ediție participă și firme din străinătate, în special din Italia, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova.Numărul estimat de vizitatori este de circa 7.000 - 8.000.Expoagroutil poate fi vizitat, zilnic, între orele 10.00 - 18.00. Deschiderea oficială are loc miercuri, 28 mai, la ora 11.00.La târg vor fi expuse, printre altele, tractoare, combine și echipamente agricole, substanțe pentru fertilizare și protecția plantelor, produse agricole și alimentare, utilaje și instalații pentru industria alimentară.Această a 22-a ediție a Expoagroutil este organizată de Camera de Comerț, Industrie, Naviga-ție și Agricultură Constanța prin Centrul Enterprise Europe Network și CIT Constanța, în parteneriat cu Camera Agricolă Județeană Constanța.